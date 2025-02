Bugatti Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko: quale hypercar è più veloce? Guarda il video

Le due hypercar si sfidano in una prova di accelerazione mettendo sul piatto qualcosa come 2.880 CV e 2.600 Nm di coppia. Il video è pazzesco, vediamolo insieme

La Bugatti Chiron Super Sport e la Koenigsegg Jesko sono due delle hypercar più straordinarie mai realizzate. Ma quale tra queste domina in una gara di accelerazione? Il canale YouTube CarWow ha organizzato una spettacolare drag race per mettere alla prova le performance di queste due belve della strada. Se siete appassionati di hypercar e volete vedere la sfida completa, non perdetevi il video della gara di accelerazione su YouTube.

La Bugatti Chiron Super Sport è un capolavoro di ingegneria della Casa di Molsheim. Grazie alla sua trazione integrale e al suo potente motore, riesce a scaricare tutta la potenza sull'asfalto con grande efficacia.

Bugatti Chiron Super Sport: potenza e trazione integrale

Motore : W16 quadriturbo da 8,0 litri

Potenza : 1.600 CV e 1.600 Nm di coppia

Trasmissione : automatica a doppia frizione a sette velocità

Trazione : integrale

Peso : 1.995 kg

La Koenigsegg Jesko punta sulla leggerezza e su una trasmissione innovativa realizzata dagli ingegneri del costruttore svedese. Tuttavia, rispetto alla Chiron, ha solo la trazione posteriore, il che può rappresentare uno svantaggio nelle partenze da fermo.

Koenigsegg Jesko: leggera e aggressiva

Motore : V8 biturbo da 5,0 litri

Potenza : 1.280 CV e 1.000 Nm di coppia

Trasmissione : Lightspeed a nove marce

Trazione : posteriore

Peso : 1.420 kg

Bugatti Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko: la partenza della gara

Prima gara: il dominio della Bugatti

Nella prima drag race, la Bugatti Chiron Super Sport ha sfruttato al meglio la sua trazione integrale, ottenendo una partenza fulminea. La Koenigsegg Jesko, invece, ha faticato a scaricare la potenza a terra, permettendo alla Bugatti di accumulare un vantaggio decisivo e di vincere senza difficoltà.

Bugatti Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko: una fase della prova di accelerazione

Seconda gara: una sfida al fotofinish

La seconda sfida è stata molto più combattuta. Questa volta, la Koenigsegg Jesko è riuscita a gestire meglio la sua potenza e a rimanere affiancata alla Bugatti per tutta la corsa. Il traguardo è stato tagliato quasi contemporaneamente, ma il fotofinish ha decretato ancora una volta la vittoria della Chiron. Entrambe le hypercar hanno completato il quarto di miglio in 9,6 secondi.

Bugatti Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko: nella prova di ripresa la svedese va meglio

Le prove di ripresa: un pareggio

Oltre alle gare di accelerazione da fermo, sono state effettuate due prove di ripresa in movimento:

Prima prova : partenza in prima marcia da 15 km/h La Bugatti Chiron ha sfruttato la sua trazione integrale per ottenere un'altra vittoria. Seconda prova : partenza in terza marcia da 100 km/h In questa situazione, la Koenigsegg Jesko ha avuto la meglio, mostrando il suo potenziale alle alte velocità.

Bugatti Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko: l'hypercar scandinava vista dalla rivale francese

La Koenigsegg Jesko poteva fare di meglio?

Un aspetto interessante della sfida è che la Jesko utilizzata non era nella sua configurazione più potente. Koenigsegg offre un aggiornamento che permette alla vettura di funzionare con benzina ad alto numero di ottani, aumentando la potenza della Koenigsegg Jesko a 1.600 CV. Questo upgrade avrebbe potuto renderla più competitiva contro la Bugatti. Cosa ne pensate di questo duello tra colossi? Quale hypercar preferite? Fatecelo sapere nei commenti!

