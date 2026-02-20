Video

Ferrari 296 GTB vs Maserati MC20 Cielo: il video della drag race

Avatar di Emanuele Colombo, il 23/02/26

1 ora fa - Ferrari 296 GTB vs Maserati MC20 Cielo, sfida tutta italiana sulla drag strip

Guarda la drag race tra Ferrari 296 GTB e Maserati MC20 Cielo: italiane con motore 3.0 V6. Chi taglierà per prima il traguardo?

Il drag racing è una disciplina tutta americana, ma questa volta la scena è tutta italiana: Maserati contro Ferrari, faccia a faccia sulla linea di partenza. Entrambe hanno un V6 biturbo a benzina da 3.0 litri, ma la MC20 Cielo si accontenta della sovralimentazione, mentre la 296 GTB gioca il jolly dell’elettrificazione plug-in hybrid: sarà abbastanza per tagliare il traguardo per prima?

La Maserati MC20 Cielo può contare su 630 CV e 730 Nm. Nessun ausilio elettrico, nessuna batteria: il suo peso di 1.540 kg, però, è leggermente superiore a quello della rivale, che si ferma a 1.470 kg.

Dall’altra parte, la Ferrari 296 GTB gioca la carta PHEV, con 830 CV e 740 Nm. Entrambe spingono sulle ruote posteriori e bruciano lo 0-100 km/h in circa 3 secondi. La tensione sale: chi dominerà in questa sfida da brivido?

