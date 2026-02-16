Video: la drag race tra supercar la vince... la camera car

Nella sfida tra Ferrari F8, Ford GT, Porsche Taycan, Dodge Challenger Hellcat e Aston Martin DBS vince l'auto che fa le riprese

La sfida potrebbe sembrare banale: cinque supercar si misurano in una classica gara di accelerazione. Scatta il verde e Ford GT, Ferrari F8, Porsche Taycan, Dodge Challenger Hellcat e Aston Martin DBS Superleggera si avventano sul nastro d'asfalto: chi vince? Le immagini mostrano chiaramente che a tagliare per prima il traguardo è... l'auto che fa le riprese.

Lentamente e poi in modo sempre più evidente, la camera car prende il largo, mantenendo inquadrature perfette. Proprio mentre si sarebbe tentati di discutere di V6 contro V8. Colpo di scena!

Entra in scena l’Hummer

La cameracar non è una hypercar segreta, né un drone o un dragster da record. È una GMC Hummer EV, fuoristrada da oltre 4 tonnellate di peso, senza contare telecamere e troupe.

Nella modalità di guida più estrema, l’Hummer sprigiona fino a 1.160 CV e una valanga di coppia. Basta un tocco su “Watts to Freedom” e questo mastodonte elettrico balza da 0 a 97 km/h in 2,8 secondi, lasciando le cinque supercar sullo sfondo.

Certo, su un giro di pista completo o in una drag race che permettesse di raggiungere velocità più elevate le auto leggere e aerodinamiche tornerebbero davanti. Ma lo spot con la camera car più potente del pianeta che vince la drag race merita un like!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/02/2026