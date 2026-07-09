Suzuki Jimny diventa ancora più cattiva con il nuovo kit di personalizzazione

Suzuki Jimny è una vera e propria icona. Il piccolo fuoristrada ha saputo conquistare i clienti di tutto il mondo e ancora oggi, l'attuale generazione, nonostante abbia già diversi anni sulle spalle, continua a piacere e ad avere successo. Purtroppo a causa delle normative sulle emissioni, la Jimny non c'è più in Europa ma in altri mercati, come quello giapponese, continua a essere un punto di riferimento.

Per continuare a mantenere vivo questo successo, un po' di tempo fa, Suzuki aveva svelato una versione speciale del piccolo fuoristrada al JimnySunlight 2026 per sondare l'interesse dei clienti. A quanto pare, la risposta è stata molto positiva, dato che l'azienda ha ufficialmente dato il via libera alla produzione di un kit che permette di personalizzare la Jimny.

Suzuki Jimny Gozel Concept

Il fuoristrada diventa ancora più ''cattivo''

Gli aggiornamenti al look si ispirano al concept Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition presentato al Salone di Tokyo del 2026, ulteriormente perfezionato nel Jimny Gozel Outdoor Concept che è stato sviluppato in collaborazione con AWIN, un produttore di accessori approvati dalla casa madre Suzuki.

Le modifiche rispetto al modello standard del piccolo fuoristrada si concentrano principalmente sulla parte anteriore, con un inserto nel paraurti in alluminio e una piastra paramotore più pronunciata con dettagli rossi. Ci sono poi una griglia a nido d'ape con la scritta Suzuki, dettagli rossi, finiture effetto metallo sulle minigonne laterali e sul paraurti posteriore, oltre a una copertura personalizzata per la ruota di scorta. Tutti i componenti menzionati rientrano nella gamma di accessori Suzuki Select Plus. Il kit può essere applicato sia sulla versione a 3 porte e sia su quella a 5 porte della Jimny.

Il prezzo? Acquistando il kit completo si spenderanno 269.500 yen (1.450 euro) per la Jimny a 3 porte o 275.000 yen (1.480 euro) per la versione a 5 porte. Si può comunque decidere di acquistare solamente i singoli pezzi per una personalizzazione più limitata.

La Jimny continua quindi a essere un modello al centro dell'interesse anche delle aziende che si occupano di realizzare kit di personalizzazione. Peccato solo che il piccolo fuoristrada non ci sia più in Europa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026