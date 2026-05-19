Suzuki Jimny: se tornasse come un 4x4 elettrico? Un designer Ford la rivoluziona così

La Suzuki Jimny non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Il piccolo fuoristrada giapponese è un grande successo globale e molti sperano che possa tornare in Europa dato che non viene più importato a causa delle sempre più stringenti normative sulle emissioni. In altri Paesi, invece, la Jimny continua a essere venduta con immutato successo nonostante l'attuale generazione sia sul mercato dal 2018. In attesa di capire quale sarà il futuro della 4x4, il designer Ford Christopher Giroux ha voluto dire la sua, proponendo un'interpretazione in chiave più moderna e con una motorizzazione elettrica.

Suzuki Jumny render Christopher Giroux

Perché la Jimny?

Giroux non è un semplice designer ma un professionista che da anni lavora come designer in Ford. Perché creare un concept digitale dedicato al fuoristrada giapponese? A quanto pare, la Jimny ha un significato particolare per lui dato che la sua famiglia ha posseduto due esemplari della generazione precedente. Quindi, ha voluto dedicare al celebre 4x4 un progetto digitale.

Una 4x4 modulare e con trazione elettrica

Dimenticate le linee squadrate della Jimny perché Christopher Giroux si è immaginato un fuoristrada più grande e caratterizzato da forme muscolose che rivoluzionano completamente l'aspetto della 4x4 giapponese. Il frontale, in particolare, sfoggia fari a LED dalle forme minimaliste e una griglia chiusa fiancheggiata da sottili prese d'aria per il raffreddamento. Di profilo possiamo osservare i cerchi di grandi dimensioni con pneumatici specifici per l'off-road, led azzurri sui parafanghi, la scritta Jimny sulle minigonne laterali e la scritta 4x4 sulle portiere.

Suzuki Jumny render Christopher Giroux

Design a parte, l'aspetto più interessante è la presenza di una carrozzeria modulare a 2 porte. Infatti, la parte posteriore del tetto può essere rimossa insieme ai finestrini posteriori, creando un piccolo pick-up. Il designer ha anche creato una configurazione da mini ''camper'', con una tenda su misura da collegare alla parte posteriore del fuoristrada o da installare sul tetto. Un altro elemento curioso è la bussola illuminata sul cofano, con una parte che si estende all'interno dell'abitacolo.

Come accennato, la Jimny immaginata dal design è 100% elettrica per poter rispettare tutte le normative. Trattandosi di un concept digitale non sono state comunicate specifiche. In ogni caso abbiamo ovviamente la trazione integrale. A questo punto, a voi...: questa interpretazione della Jimny in chiave moderna del design Ford vi piace?

Fonte: Christopher Giroux

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026