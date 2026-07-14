Suzuki sfiderà la Renault Twingo con una nuova city car elettrica: debutto atteso nel 2027

Novità interessati in arrivo da parte di Suzuki. Come racconta Autocar, la casa giapponese lancerà in futuro una piccola city car elettrica che entrerà in diretta concorrenza con modelli del calibro della nuova Renault Twingo. Parlando con il responsabile di Suzuki per il Regno Unito, David Kateley, i colleghi inglesi riferiscono che nel 2027 arriverà la versione di produzione della Vision e-Sky, una kei car elettrica che aveva fatto il suo debutto in occasione del Japan Mobility Show 2025.

Modello che già all'epoca sembrava molto interessante anche per l'Europa dato che da noi i piccoli veicoli a batteria di segmento A diventeranno sempre più interessanti grazie all'introduzione delle normative dedicate alle e-car.

Prime informazioni

Il modello di produzione manterrà le forme squadrate del concept. Sulle specifiche tecniche ancora non sappiamo molto tranne che l'autonomia dovrebbe essere superiore ai 200 km. In ogni caso, ricordiamo che il concept misurava 3.395 mm lunghezza x 1.475 mm larghezza x 1.625 mm altezza. Dunque, una vettura estremamente compatta, perfetta per muoversi agilmente in città. In ogni caso, nonostante le sue misure ridotte, Suzuki prometteva 4 posti veri all'interno dell'abitacolo.

Suzuki Vision e-Sky

Ci sarà modo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi dato che al debutto manca ancora diverso tempo. Ci si aspetta che questa vettura possa poi essere proposta a un prezzo interessante e accessibile. A titolo di confronto, la nuova kei car elettrica Honda Super-N appena arrivata nel mercato inglese, parte da 19.000 sterline (22.280 euro). La nuova e-Sky aprirà anche la strada al lancio, previsto per il 2029, del terzo veicolo elettrico di Suzuki, che con ogni probabilità sarà un SUV di segmento B, destinato a posizionarsi tra la e-Sky e la eVitara.

Non rimane che attendere maggiori informazioni sulla futura nuova city car elettrica.

Fonte: Autocar

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