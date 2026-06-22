Honda Super-N arriva nel Regno Unito, la piccola hot hatch elettrica che vuole conquistare la città

Honda Super-N è già in Europa, almeno nel Regno Unito dove può essere ordinata a partire dalla giornata di oggi 22 giugno al prezzo di partenza di 18.995 sterline che al cambio sono circa 22.000 euro. Si tratta di un modello che ha catturato subito l'attenzione da quando è stato presentato, anzi già da quando è stato mostrato come prototipo. Deriva dalla Honda N-One, una kei car venduta in Giappone che è stata rivista per farsi spazio nel mercato europeo grazie a un carattere decisamente particolare e molto ''pepato''.

Honda Super-N

La vedremo arrivare anche nel resto dell'Europa, Italia inclusa? Al momento non lo sappiamo ma viste le sue caratteristiche potrebbe anche piacere, sopratutto adesso che si parla in maniera sempre più insistente delle e-car. Da questo punto di vista non si può fare altro che attendere novità.

Piccola fuori ma con tanta voglia di far divertire

La base è quella di una kei car e quindi la lunghezza arriva a sfiorare i 3,6 metri. Dimensioni ottime per destreggiarsi in città e secondo Honda più che sufficienti per poter ospitare a bordo 4 adulti. Il bagagliaio offre una capacità massima di 162 litri con i sedili posteriori in posizione normale. Abbassando i sedili, lo spazio disponibile aumenta a 967 litri.

Honda Super-N

Il modello europeo si caratterizza per un look che punta sulla sportività, con qualche piccolo accesso. Rispetto alla kei car da cui deriva, i passaruota sono più bombati, il paraurti anteriore più elaborato e non mancano una serie di appendici aerodinamiche. Al termine della linea del tetto è presente anche uno spoiler dalle dimensioni generose.

L'abitacolo rispecchia la semplicità delle kei car giapponesi. Dietro al volante a 2 razze, troviamo la strumentazione digitale da 7 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente un semplice sistema infotainment con display da 9 pollici.

Honda Super-N

Elettrica e con il tasto Boost

Honda Super-N è una piccola elettrica dotata di un motore da 47 kW (64 CV) ma c'è un piccolo segreto. Selezionando la modalità Boost, la macchina cambia carattere con il motore che arriva a erogare 70 kW (95 CV), quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in 10 secondi (14,51 secondi nella modalità standard). Abitando la modalità Boost si attivano il cambio simulato a 7 rapporti e i suoni artificiali (Active Sound Control) che riproducono quelli di un motore endotermico.

Il tutto è alimentato da una batteria da 29,6 kWh che permette un'autonomia WLTP di 206 km. In corrente continua, l'accumulatore può ricaricare fino a 50 kW (dal 10 all'80% in circa 30 minuti). Sulla bilancia, la nuova Honda Super-N fa segnare 1.097 kg.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026