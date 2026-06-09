Dongfeng avvia la produzione di massa delle batterie allo stato solido da oltre 1.000 km di autonomia

Quel momento tanto atteso dal settore auto sta per arrivare: le batterie allo stato solido si avvicinano alla produzione di massa. Dongfeng ha confermato che le sue celle di nuova generazione entreranno in produzione su larga scala nella seconda metà del 2026, con integrazione diretta sui veicoli. La notizia arriva dal quotidiano ufficiale del governo dell'Hubei, la provincia in cui ha sede il quartier generale del costruttore cinese.

Le batterie allo stato solido di Dongfeng

Questa batteria raggiunge una densità energetica di 350 Wh/kg e garantisce un'autonomia superiore a 1.000 km. È anche il 30% più leggera rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, caratteristica che permette di aumentare l'autonomia senza aggiungere peso al veicolo. I test condotti all’inizio di quest’anno a temperature fino a -30°C, hanno dimostrato che la batteria conserva oltre il 74% della carica anche in condizioni così estreme, superando uno degli ostacoli storici delle batterie allo stato solido.

Sul piano della sicurezza, Dongfeng ha sottoposto le celle a prove particolarmente gravose. La batteria rimane operativa anche dopo una deformazione del 50% in test di compressione, e non produce fumo né fiamme se esposta a temperature 170°C. Un risultato che contrasta nettamente con i rischi di combustione associati agli elettroliti liquidi delle batterie tradizionali.

La tecnologia adottata segue la via dell'elettrolita solido ossido-polimero composito, considerata dall'industria la più percorribile per una rapida adozione di massa. Questo per la compatibilità con le catene di fornitura esistenti e con i macchinari di produzione già in uso. Secondo Zhang Wei, responsabile del laboratorio batterie allo stato solido di Dongfeng, l'azienda ha raggiunto una piena autonomia tecnologica: dalla produzione degli elettrodi e degli elettroliti solidi fino all'assemblaggio del pacco batteria completo.

Dongfeng non è sola in questa corsa. Come già raccontato seguendo gli sviluppi di Ganfeng Lithium e Changan, diverse aziende cinesi stanno accelerando su questa tecnologia con l’obiettivo di commercializzare le batterie allo stato solido tra il 2026 e il 2027. Poche settimane fa Dongfeng ha costituito il Consorzio per l'Innovazione Tecnologica delle Batterie allo Stato Solido dell'Hubei, coinvolgendo 18 istituzioni accademiche e industriali. Con questi investimenti, i produttori cinesi consolidano ulteriormente la loro posizione dominante nel settore delle batterie, continuando ad avere un peso sempre più rilevante nel mercato.

FONTE: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 09/06/2026