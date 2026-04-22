Nissan, le batterie allo stato solido arrivano nel 2028

Le batterie allo stato solido rappresentano un importante obiettivo su cui aziende del settore e case automobilistiche stanno lavorando. Oramai questa tecnologia non è più sulla carta, i passi avanti che sono stati fatti negli ultimi tempi sono di quelli importanti e oggi diverse aziende stanno già testando le batterie allo stato solido su prototipi e prevedono di avviare la produzione di massa entro un paio di anni. Per la diffusione su larga scala ci vorrà comunque ancora diverso tempo ma le batterie allo stato solido non sono più solo ''teoria''.

A lavorare in questa direzione c'è anche Nissan che durante una riunione tecnica svolta in Giappone, ha fornito un aggiornamento sulla sua roadmap per le batterie.

Batterie stato solido

Lo sviluppo procede regolarmente

Stando a quanto racconta Nikkei, il lavoro procederebbe regolarmente e Nissan ha fatto sapere di aver integrato fino a 23 celle all'interno di un prototipo di pacco batterie allo stato solido, una quantità sufficiente per l'utilizzo su un veicolo reale. Non sono stati condivisi dettagli tecnici ma l'azienda ha comunque evidenziato che durante i test sono stati raggiunti gli obiettivi di carica e scarica. Insomma, anche Nissan sembra aver compiuto passi avanti importanti nello sviluppo della tecnologia allo stato solido. Secondo passate indiscrezioni, ci si aspetterebbe che questi accumulatori possano offrire un'autonomia superiore ai 1.000 km.

Nissan ha precedentemente dichiarato di voler lanciare i suoi primi veicoli elettrici con batterie allo stato solido interamente prodotte internamente entro l'anno fiscale 2028. Tempistiche confermate la scorsa estate quando Christop Ambland, responsabile della pianificazione prodotto di Nissan in Europa, aveva dichiarato ad Auto Express che le batterie allo stato solido sarebbe state pronte nel 2028. Ora, i nuovi progressi nello sviluppo di tale tecnologia fanno pensare che l'obiettivo possa essere confermato.

Ricordiamo che casa automobilistica ha inaugurato la sua linea di produzione interamente dedicata alle batterie allo stato solido presso lo stabilimento di Yokohama, in Giappone, nel gennaio 2025 e sta collaborando con l'azienda statunitense LiCAP Technologies per la produzione di massa.

Verso l'era delle batterie allo stato solido

Nissan è diventata l'ultima azienda a compiere progressi nello sviluppo e nell'introduzione sul mercato delle batterie allo stato solido per veicoli elettrici. Diversi marchi cinesi stanno attualmente testando questa nuova tecnologia su prototipi, mentre le batterie allo stato semisolido sono già in vendita in Cina e saranno presto disponibili anche in Europa.

Fonte: Nikkei

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026