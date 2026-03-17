Questa moto elettrica si ricarica in 12 minuti grazie alle batterie allo stato solido

12 minuti per ricaricare la batteria di una moto elettrica dal 10% all'80%. Questo è il risultato del nuovo test effettuato da Donut Lab su di una moto Verge TS Pro per dimostrare le potenzialità della sua batteria allo stato solido. Già perché quanto l'azienda ha svelato al CES 2026 il suo accumulatore affermando che fosse già pronto per debuttare sulle moto di serie, molte aziende del settore storsero il naso. Per questo, Donut Lab ha iniziato a svolgere una serie di test per dimostrare che la sua batteria allo stato solido non solo esiste ma che mantiene le promesse in termini di prestazioni. Adesso è il turno di verificare le capacità di ricarica ed il risultato è molto interessante.

Test di ricarica reale da colonnina pubblica

Non si è trattata di una prova di laboratorio. Donut Lab specifica infatti che il test è stato svolto in collaborazione con Verge Motorcycles. La batteria allo stato solido è stata montata sulla moto elettrica che poi è stata collegata ad una colonnina pubblica in corrente continua ad alta potenza. Dati tecnici alla mano, è stato utilizzato un pacco batteria con una capacità nominale di 18 kWh. La prova è stata svolta ad una temperatura esterna di circa 20 gradi. Stando a quanto raccontato, è stata raggiunta una potenza di picco di oltre 100 kW che è stata poi mantenuta per 5 minuti. In questo lasso di tempo, la carica della batteria è passata dal 10% al 50%. Alla fine, è stato possibile passare dal 10% al 70% in poco più di 9 minuti e dal 10% all'80% in 12 minuti.

Nonostante il risultato certamente molto interessante, Donot Lab afferma che sarà possibile fare ancora meglio. Infatti, dopo l’ottimizzazione che sarà effettuata da Verge i risultati saranno ancora migliori.

Stop allo scetticismo?

Il CEO di SVOLT aveva parato addirittura di truffa. Parole pesantissime ma in genere molti esperti del settore avevano espresso forti perplessità sulla batteria allo stato solido di Donut Lab. Da allora, l'azienda ha iniziato a pubblicare i risultati dei test effettuati da terze parti sulla sua batteria. Basterà per mettere la parola fine ai dubbi sollevati dalle aziende del settore? Forse ma le discussioni continuano. L'appuntamento è al prossimo test che Donut Lab pubblicherà sulle prestazioni delle sue batterie allo stato solido.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026