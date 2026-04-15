Batterie allo stato solido, questa azienda sostenuta da GAC ha fatto nuovi passi avanti

Le battere allo stato solido sono viste come la tecnologia di svolta per le auto elettriche. Annunci ce ne sono moltissimi tra chi si dice quasi pronto per lanciarle e chi, invece, mette le mani avanti affermando che ci sono ancora diverse sfide da affrontare e che comunque per una diffusione su larga scala ci vorrà ancora diverso tempo. La Cina, si sa, vuole rimanere protagonista del settore delle batterie anche con l'avvento di questa tecnologia e le aziende di questo Paese stanno investendo moltissimo in ricerca e sviluppo. Adesso c'è una novità perché GAC o meglio Greater Bay Technology, azienda sostenuta dalla casa automobilistica, ha annunciato di aver completato la produzione delle prime celle sviluppate internamente, sfruttando una tecnologia proprietaria.

Stando a quanto riporta la stampa cinese, l'azienda ha superato diverse sfide, ottenendo progressi in termini di ricarica rapida, sicurezza e densità energetica.

Batterie stato solido

Una tecnologia diversa per arrivare prima

Il segreto di Greater Bay Technology? Le aziende di questo settore si stanno concentrando sull'utilizzo di solfuri, ossidi, polimeri e alogenuri che presentano, però, dei limiti per quanto riguarda conduttività, produzione e velocità nella ricarica. L'azienda sostenuta da GAC ha seguito una strada diversa e cioè un elettrolita solido composito a base di solventi eutettici profondi. Questo approccio avrebbe dato risultati positivi. Infatti, le prime celle campione realizzate dall'azienda cinese avrebbero superato rigorosi test di penetrazione con chiodo, schiacciamento e shock termico. Visti i risultati, sono state etichettate come ''non infiammabili e non esplosive''.

La densità energetica di una singola cella varia tra 260 e 500 Wh/kg, superiore comunque a quella delle tradizionali batterie, aprendo la strada ad auto elettriche con una maggiore autonomia. Inoltre, possono essere ricaricate stabilmente a 2-3 C e mantengono prestazioni paragonabili alle batterie al litio tradizionali, con un degrado minimo.

Produzione di preserie nel 2026

Insomma, risultati ottimi e per questo Greater Bay Technology punta a raggiungere una produzione su scala GWh entro il 2026 e ad avviare contestualmente le installazioni sui primi veicoli. Vedremo se ce la farà. Annunci simili sulle batterie allo stato solido ne abbiamo già visti di recente ma adesso dalle parole bisogna passare ai fatti. Tuttavia, GAC da tempo è impegnata direttamente sullo sviluppo della tecnologia allo stato solido con obiettivo 2026 per la pre-produzione e i primi test su strada e l'impegno di arrivare a una diffusione su larga scala nei 4 anni successivi. Quello che pare evidente è che c'è molto fermento nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Non rimane che seguirne i progressi.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026