Da MG batterie SolidCore, tecnologia Hybrid+ e l'European Engineering Center

MG alla conquista dell’Europa: batterie SolidCore, nuova tecnologia Hybrid+ e un Engineering Center tutto europeo

MG alza il tiro sul Vecchio Continente e lo fa mettendo sul tavolo tre assi importanti: una nuova generazione di batterie semi-solide chiamate SolidCore, un sistema ibrido evoluto Hybrid+ e un nuovo European Engineering Center in Germania. Il messaggio è chiaro: la strategia “in Europe, for Europe” entra nel vivo.

La nuova era delle batterie MG SolidCore

MG compie un altro passo deciso nell’elettrificazione introducendo la SolidCore Battery, una tecnologia semi-solida che il marchio dichiara di aver già portato alla produzione su larga scala.

Il risultato? Batterie progettate per migliorare diversi aspetti chiave dell’esperienza elettrica:

maggiore autonomia

ricariche più rapide

erogazione di potenza più fluida

sicurezza strutturale superiore

prestazioni più affidabili anche con temperature rigide.

La struttura delle celle utilizza elettroliti allo stato semi-solido (solido al 95%) che agiscono come barriera protettiva interna. Una soluzione che promette di allungare la vita utile del pacco batterie e di allinearsi alle future normative europee sulla sicurezza.

Un altro vantaggio riguarda il comportamento a freddo: il sistema è progettato per ridurre i problemi tipici degli EV in inverno, consentendo l’avviamento immediato senza necessità di preriscaldamento e garantendo accelerazioni più pronte rispetto alle batterie tradizionali nelle stesse condizioni.

L’introduzione delle batterie SolidCore sui modelli elettrici MG destinati all’Europa è prevista entro la fine del 2026.

MG, la nuova batteria SolidCore

Engineering Center europeo: il quartier generale tecnologico

Parallelamente al debutto della nuova tecnologia, MG ha inaugurato il proprio Engineering Center europeo a Francoforte, destinato a diventare un punto nevralgico nello sviluppo dei modelli per il mercato del continente.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: progettare auto pensate specificamente per gli automobilisti europei, tenendo conto di fattori come clima, infrastrutture stradali e abitudini di guida locali.

Il marchio, del resto, sta vivendo una crescita importante in Europa. Negli ultimi anni MG ha superato quota un milione di vetture vendute complessivamente, rafforzando progressivamente la propria presenza nei principali mercati.

Il nuovo centro tedesco lavorerà in sinergia con il team di ingegneri di Longbridge, nel Regno Unito, e il Design Hub di Londra. Una collaborazione che evidenzia quanto il contributo europeo sia ormai centrale nello sviluppo dei futuri modelli MG.

Hybrid+: l’ibrido secondo MG

Accanto all’elettrico puro, MG continua a investire anche nella tecnologia ibrida. Il sistema Hybrid+ rappresenta l’ultima evoluzione della piattaforma del marchio, che punta a migliorare efficienza, prestazioni e comfort di marcia.

Nel 2025 MG ha venduto 137.000 vetture ibride in Europa, con una crescita di circa +300% rispetto al 2024. Tra i modelli più popolari spicca la MG HS, stabilmente tra le ibride più vendute in diversi Paesi europei.

Il sistema Hybrid+ combina software e hardware evoluti per ottimizzare i consumi, migliorare la rapidità di risposta della potenza e rendere ancora più fluida l’integrazione tra motore termico ed elettrico.

Tra gli aggiornamenti principali troviamo una batteria ad alta capacità da 1,83 kWh, che aumenta l’autonomia in modalità elettrica, e una trasmissione ibrida a 3 rapporti: una soluzione inedita nel segmento, progettata per sfruttare meglio la coppia immediata del motore elettrico.

Il sistema utilizza inoltre un Logic Engine a 8 modalità, che gestisce in modo intelligente la distribuzione della potenza e il funzionamento dei diversi componenti, consentendo la guida puramente elettrica, una guida ibrida tipo serie (in cui il motore termico fa solo da generatore) oppure l'ibrido parallelo in cui termico ed elettrico partecipano insieme alla trazione.

MG, schema del sistema Hybrid+

Un’ibrida più intelligente (e silenziosa)

Il cuore del sistema è una nuova Hybrid Control Unit (HCU) integrata, che analizza in tempo reale le condizioni di guida. Grazie al rilevamento del terreno, l’auto può adattare automaticamente la strategia di propulsione — per esempio quando si affrontano salite o variazioni di pendenza.

Il risultato è una guida più efficiente ma anche più raffinata: MG promette infatti una riduzione significativa di rumori e vibrazioni all’interno dell’abitacolo.

La visione MG per l’Europa

“Le nuove tecnologie SolidCore Battery e Hybrid+ offrono vantaggi concreti ai nostri clienti e posizionano i nostri modelli ai vertici delle rispettive categorie”, ha dichiarato Kimi Li, Vice President di MG per Europa e Regno Unito.

Secondo Li, la strategia di sviluppare auto “in Europa, per l’Europa” contribuirà a rendere i modelli MG ancora più competitivi in termini di tecnologia, versatilità e valore.

In altre parole, MG non vuole soltanto crescere nel mercato europeo. Vuole diventarne uno dei protagonisti tecnologici. E con batterie semi-solide, nuove piattaforme ibride e un centro ingegneristico dedicato, la partita è appena iniziata.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2026