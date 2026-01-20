C'è un crossover MG che si rinnova nel 2026, ma non come ti aspetti

MG4 2026 è il restyling che ti coglie di sorpresa perché... quasi non si vede. Da non confondere con MG4 Urban, un modello a sé

Un facelift minimalista fuori, una mezza rivoluzione digitale dentro. Già proiettato in Brasile e prossimamente anche sugli schermi europei, il restyling di MG4 è sottile sottile. Un bene? Un male? E chi può dirlo. Soltanto il mercato (elettrico) prossimo futuro, potrà dirlo.

MG4 2026, ritocchi in punta di matita (almeno, fuori)

A prima vista, potresti non accorgerti nemmeno che è una MG4 nuova. La carrozzeria resta praticamente identica: niente paraurti ridisegnati, niente fari futuristici, niente colpi di scena. MG gioca in difesa e lascia intatto un design che, evidentemente, funziona (in foto, è la variante XPower AWD).

MG4 XPower e il suo caratteristico frontale

Il campo centrale è l’abitacolo. Qui MG4 2026 cambia registro e prende ispirazione dalla più recente MG S5 EV. La plancia adotta bocchette dell’aria ridisegnate, maniglie porta nuove, soprattutto un volante a tre razze che sostituisce l’attuale due razze.

MG4 2026, i nuovi interni

La console centrale abbandona l’impostazione “minimal a tutti i costi”, per una soluzione più tradizionale: arrivano portabicchieri, nuovo selettore di marcia rotativo e nuova piastra di ricarica wireless. Sedili più sportivi completano il salto di qualità percepita.

I nuovi sedili

Il vero upgrade è tecnologico: sparisce il piccolo display da 7 pollici davanti al guidatore, sostituito da un cockpit digitale da 10,25 pollici, mentre il touchscreen centrale cresce fino a 12,8 pollici. Esatto, è lo stesso infotainment di MG S5. A quanto dicono, molto più rapido e intuitivo rispetto al passato.

Display digitali più grandi

Sul fronte tecnico, nessuna rivoluzione: la piattaforma MSP resta, così come le batterie da 49, 64 e 77 kWh.

Potrebbe accadere, in realtà, che la batteria di taglia più piccola sparisca, per lasciare spazio a nuova MG4 Urban, un modello a parte (già in vendita in Cina), con batterie da 43 kWh.

MG4 2026 non cambia set di powertrain. Sembra

Qualora confermata per l'Europa, la Urban dovrebbe posizionarsi ben sotto i 30.000 euro, mentre la MG4 attuale parte da 31.700 euro: per il model year 2026, non ci aspettiamo variazioni significative.

Il debutto europeo è atteso entro fine 2026. Quando, a grandi linee, saprai già cosa aspettarti. E cosa, invece, no.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/01/2026