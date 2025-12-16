Vuoi anche tu il SUV MG da 11.000 euro? Allora... espatria

Conosci di sicuro un SUV compatto che si chiama MG ZS (e forse ne possiedi pure uno), non conosci invece un SUV (meno) compatto che si chiama MG Hector e che se venisse importato in Italia, chi lo sa, magari ci faresti pure un pensierino.

Purtroppo il signor Ettore frequenta il mercato indiano, non quello italiano. Quindi, se devi cambiare macchina, hai sbagliato pagina, questa è una news di tipo, ehm, culturale.

Massì, visto che in tanti di voi hanno apprezzato di sapere che MG produce anche i pickup, perché non dare spazio anche alla MG made in India?

MG Hector (India)

Imparentato con la locale Baojun 530 e con le sorelle internazionali Chevrolet Captiva e Wuling Almaz, MG Hector debutta nel 2019 e a fine 2025, insieme alla versione a 7 posti Hector Plus, riceve il secondo restyling.

Di come cambi rispetto al passato, ci interessa poco, giusto? Tanto, manco sapevamo che esistesse. Una curiosità riguarda casomai gli interni.

Display a comandi gestuali

Si apprende dalla stampa indiana che il touchscreen da 14 pollici ha lo stesso aspetto di prima, ma è ora dotato di funzione di controllo gestuale ''I-Swipe''. In pratica, puoi controllare il clima, la musica e il volume tramite specifici movimenti della mano sullo schermo, utilizzando due o tre dita.

MG sostiene che questa soluzione, un'alternativa ai pulsanti fisici e alla funzionalità touch, crei meno distrazioni durante la guida. Come dici? Il gesture control non è una novità? Vero, ma solo su marchi premium. Qui parliamo di un SUV MG...

Il gesture control non è comune, tra i marchi generalisti

Per la cronaca: sotto il cofano, un turbo benzina 1,5 litri da 143 CV e cambio manuale a sei marce o automatico CVT oppure, dai prossimi mesi, un turbodiesel 2,0 litri di origine Stellantis da 170 CV (bei tempi).

Ah già, i prezzi: MG Hector 2026 parte da 11,99 lakh di rupie, pari a circa 11.200 euro al cambio attuale. Prima di fare la vittima, ricorda che il potere d'acquisto dell'automobilista indiano è inferiore. In tutti i modi, è un prezzo che a pronunciarsi è assai... poetico.

MG Hector costa l'equivalente di 11.200 euro

E sai quali sono i suoi concorrenti di laggiù? Sono Tata Safari, Hyundai Creta, Mahindra Scorpio-N e... Jeep Compass (quella ''vecchia'').

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/12/2025