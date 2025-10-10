Coppa Davis e e MG: sconti per celebrare la partnership su tutti i modelli. Tranne due

MG Motor torna a servire un ace. E lo fa con una doppia mossa: da un lato la nuova partnership con le Final 8 di Coppa Davis (in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre), dall’altro la promo “Match Point”, valida per tutto ottobre e pensata per rendere ancora più appetibile quasi tutta la gamma.

L'offerta Match Point non ha a che vedere con finanziamenti e noleggi, ma con il normale acquisto da parte dei clienti privati e lo sconto può arrivare fino a 3.250 euro sulla MG HS Plug-in Hybrid. Sugli altri modelli i vantaggi si declinano come riassunto nella tabella qui sotto.

Quanto vale la promozione Match Point MG modello per modello

Modello Prezzo (€) Vantaggio Promo (€) S5 49kWh COM 32.990,00 € 1.000,00 € S5 64kWh COM 36.490,00 € 1.000,00 € S5 64kWh LUX 38.990,00 € 1.000,00 € MG3 ICE STD 16.990,00 € 500,00 € MG3 ICE COM 18.490,00 € 500,00 € MG3 Hybrid+ COM 21.490,00 € 500,00 € MG3 Hybrid+ LUX 23.490,00 € 500,00 € MG ZS CLASSIC 1.5L 5MT COMFORT 17.990,00 € 600,00 € MG ZS CLASSIC 1.5L 5MT LUXURY 19.990,00 € 600,00 € NEW ZS ICE STD 20.490,00 € 500,00 € NEW ZS ICE COM 22.490,00 € 500,00 € ZS HEV 1.5L HEV COM 25.490,00 € 1.000,00 € ZS HEV 1.5L HEV LUX 27.490,00 € 1.000,00 € NEW HS ICE 1.5T MT COM 27.490,00 € 1.500,00 € NEW HS ICE 1.5T MT LUX 29.990,00 € 1.500,00 € NEW HS ICE 1.5T DCT COM 29.490,00 € 1.000,00 € NEW HS ICE 1.5T DCT LUX 31.990,00 € 1.000,00 € HS HEV 1.5T COM 31.990,00 € 1.200,00 € HS HEV 1.5T LUX 34.490,00 € 1.200,00 € HS PHEV 1.5T COM 37.990,00 € 3.250,00 €

I modelli MG in pillole

Per chi non le conoscesse dal nome, MG3 Hybrid+ è una la city car ibrida compatta davvero scattante. Con i suoi 197 CV e 425 Nm di coppia completa lo 0-100 km/h in 8 secondi e raggiunge i 170 km/h. Il tutto senza dimenticare consumi contenuti (4,7 l/100 km è la media rilevata in prova) e la praticità, visto che in 4,11 m di lunghezza rende disponibile un bagagliaio da 293 litri.

Lungo 4,43 m e dotato di un bagagliaio di 443 litri (stessi numeri, ma senza la virgola), il SUV MG ZS Hybrid+ è un SUV di dimensioni medio-compatte che si distingue per la guida dal sapore elettrico. Tanta fluidità e tanto comfort, dunque, con dotazioni più ricche di quelle che ti aspetti dai prezzi di listino.

MG HS Hybrid+ e Plug-in Hybrid, sono due varianti ibride con e senza ricarica esterna del SUV di dimensioni medio-grandi. Lunghezza di 4,66 m, bagagliaio da 507 litri, è la proposta più spaziosa e tecnologica della gamma, dice MG.

MG S5 è invece un SUV elettrico con autonomia fino a 480 km. 4,48 m di lunghezza, 456 litri di bagagliaio, è proposta con due tagli di batteria e potenze da 170 a 231 CV, con la sola trazione posteriore.

Non rientrano invece nella promo: la compatta elettrica MG4 (che verrà presto sostituita da un nuovo modello), e la roadster MG Cyberster: elettrica pure lei. Tutti i modelli MG sono coperti da garanzia di 7 anni o 150.000 km.

MG HS Hybrid+: buone performance e consumi ridotti

La soddisfazione della Casa e la comunione di valori col tennis

“I risultati straordinari stanno premiando l’impegno di tutto il team MG e della rete dei nostri partner”, spiega Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy.

“Abbiamo da poco festeggiato il traguardo delle 120.000 unità vendute in poco più di quattro anni e mezzo: un risultato che ci riempie d’orgoglio e ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta. La partnership con la Coppa Davis è un passaggio chiave: condividiamo con il tennis la passione, la disciplina e la voglia di vincere. E con la promo Match Point siamo certi di andare ancora una volta a segno”.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2025