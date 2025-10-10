Coppa Davis e e MG: sconti per celebrare la partnership su tutti i modelli. Tranne due

MG Motor torna a servire un ace. E lo fa con una doppia mossa: da un lato la nuova partnership con le Final 8 di Coppa Davis (in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre), dall’altro la promo “Match Point”, valida per tutto ottobre e pensata per rendere ancora più appetibile quasi tutta la gamma.
L'offerta Match Point non ha a che vedere con finanziamenti e noleggi, ma con il normale acquisto da parte dei clienti privati e lo sconto può arrivare fino a 3.250 euro sulla MG HS Plug-in Hybrid. Sugli altri modelli i vantaggi si declinano come riassunto nella tabella qui sotto.
Quanto vale la promozione Match Point MG modello per modello
|Modello
|Prezzo (€)
|Vantaggio Promo (€)
|S5 49kWh COM
|32.990,00 €
|1.000,00 €
|S5 64kWh COM
|36.490,00 €
|1.000,00 €
|S5 64kWh LUX
|38.990,00 €
|1.000,00 €
|MG3 ICE STD
|16.990,00 €
|500,00 €
|MG3 ICE COM
|18.490,00 €
|500,00 €
|MG3 Hybrid+ COM
|21.490,00 €
|500,00 €
|MG3 Hybrid+ LUX
|23.490,00 €
|500,00 €
|MG ZS CLASSIC 1.5L 5MT COMFORT
|17.990,00 €
|600,00 €
|MG ZS CLASSIC 1.5L 5MT LUXURY
|19.990,00 €
|600,00 €
|NEW ZS ICE STD
|20.490,00 €
|500,00 €
|NEW ZS ICE COM
|22.490,00 €
|500,00 €
|ZS HEV 1.5L HEV COM
|25.490,00 €
|1.000,00 €
|ZS HEV 1.5L HEV LUX
|27.490,00 €
|1.000,00 €
|NEW HS ICE 1.5T MT COM
|27.490,00 €
|1.500,00 €
|NEW HS ICE 1.5T MT LUX
|29.990,00 €
|1.500,00 €
|NEW HS ICE 1.5T DCT COM
|29.490,00 €
|1.000,00 €
|NEW HS ICE 1.5T DCT LUX
|31.990,00 €
|1.000,00 €
|HS HEV 1.5T COM
|31.990,00 €
|1.200,00 €
|HS HEV 1.5T LUX
|34.490,00 €
|1.200,00 €
|HS PHEV 1.5T COM
|37.990,00 €
|3.250,00 €
I modelli MG in pillole
Per chi non le conoscesse dal nome, MG3 Hybrid+ è una la city car ibrida compatta davvero scattante. Con i suoi 197 CV e 425 Nm di coppia completa lo 0-100 km/h in 8 secondi e raggiunge i 170 km/h. Il tutto senza dimenticare consumi contenuti (4,7 l/100 km è la media rilevata in prova) e la praticità, visto che in 4,11 m di lunghezza rende disponibile un bagagliaio da 293 litri.
Lungo 4,43 m e dotato di un bagagliaio di 443 litri (stessi numeri, ma senza la virgola), il SUV MG ZS Hybrid+ è un SUV di dimensioni medio-compatte che si distingue per la guida dal sapore elettrico. Tanta fluidità e tanto comfort, dunque, con dotazioni più ricche di quelle che ti aspetti dai prezzi di listino.
MG HS Hybrid+ e Plug-in Hybrid, sono due varianti ibride con e senza ricarica esterna del SUV di dimensioni medio-grandi. Lunghezza di 4,66 m, bagagliaio da 507 litri, è la proposta più spaziosa e tecnologica della gamma, dice MG.
MG S5 è invece un SUV elettrico con autonomia fino a 480 km. 4,48 m di lunghezza, 456 litri di bagagliaio, è proposta con due tagli di batteria e potenze da 170 a 231 CV, con la sola trazione posteriore.
Non rientrano invece nella promo: la compatta elettrica MG4 (che verrà presto sostituita da un nuovo modello), e la roadster MG Cyberster: elettrica pure lei. Tutti i modelli MG sono coperti da garanzia di 7 anni o 150.000 km.
MG HS Hybrid+: buone performance e consumi ridotti
La soddisfazione della Casa e la comunione di valori col tennis
“I risultati straordinari stanno premiando l’impegno di tutto il team MG e della rete dei nostri partner”, spiega Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy.
“Abbiamo da poco festeggiato il traguardo delle 120.000 unità vendute in poco più di quattro anni e mezzo: un risultato che ci riempie d’orgoglio e ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta. La partnership con la Coppa Davis è un passaggio chiave: condividiamo con il tennis la passione, la disciplina e la voglia di vincere. E con la promo Match Point siamo certi di andare ancora una volta a segno”.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|MG HS Comfort MT
|170 / 125
|27.490 €
|MG HS Comfort AT
|170 / 125
|29.490 €
|MG HS Luxury MT
|170 / 125
|29.990 €
|MG HS Luxury AT
|170 / 125
|31.990 €
|MG HS HEV Comfort
|143 / 105
|31.990 €
|MG HS HEV Luxury
|143 / 105
|34.490 €
|MG HS EHS Plug-in Hybrid Comfort
|162 / 119
|37.990 €
|MG HS EHS Plug-in Hybrid Luxury
|162 / 119
|40.490 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della MG MG HS visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni MG MG HS