Al volante di MGS5 EV: il SUV elettrico cinese accetta la sfida dei rivali europei

MGsi sta imponendo sul mercato occidentale con modelli che offrono un buon rapporto qualità/prezzo oltre che prestazioni e piacere di guida per niente male (guarda tutta la gamma MG in Italia).

Addio sportivo britannico, ecco berlina e SUV

Dimenticate le leggendarie sportive anglosassoni di un tempo, oggi il costruttore asiatico - proprietario del marchio - basa il suo business su una gamma articolata di berline e SUV (oltre a un modello ad alte prestazioni come la Cyberster EV).

In occasione della presentazione della nuova MG HS Hybrid+, sport utility di segmento C con motore full-hybrid che si affianca alle versioni benzina e plug-in (guarda la video prova di MG HS Hybrid+), il costruttore cinese ha dato spazio anche al nuovo SUV compatto MGS5 EV.

Un modello 100% elettrico che promette versatilità, efficienza e il conseguente comfort al volante, marchio di fabbrica di MG. Lo abbiamo provato e ci ha convinto sotto diversi aspetti, ecco come è fatto e come va.

MGS5 EV: la prova del SUV elettrico che debutta in Italia

Innanzitutto, il SUV esprime una certa sportività fin da subito, sottolineata dal frontale affusolato, quasi del tutto chiuso e con i sottili proiettori full LED che gli regalano uno sguardo volitivo. I fianchi muscolosi e le misure compatte ne evidenziano il look atletico e moderno. Siamo a 4,48 metri di lunghezza, tutti ben distribuiti e piacevoli da guardare, per uno stile bilanciato che cattura l'occhio.

MGS5 EV: due livelli di potenza con motore elettrico da 170 oppure 231 CV

Nell'abitacolo ho scoperto un comfort e una praticità di livello grazie agli interni realizzati con cura, che uniscono una piacevole sensazione di lusso, spazio e tecnologia intuitiva. Si sfiorano rivestimenti solidi ma piacevoli al tatto, finiture di ottima fattura e assemblaggi precisi.

Trovo tutta l'attenzione che mi aspetto da un SUV che mette nel mirino alcuni rivali europei. Chiaro, qualche plastica rigida c'è anche qui, ma solo in zone più nascoste.

MGS5 EV: buon comfort ma anche vivacità e piacere di guida

C'è spazio per tutti (o quasi)

I centimetri per le gambe e per la testa sono abbondanti per un SUV di queste dimensioni, rendendo confortevoli sia i brevi spostamenti sia i viaggi più lunghi. Il pavimento è piatto, così anche i piedi di coloro che si siedono dietro trovano un'area ampia dove appoggiarli. In ogni caso, si nota la mano attenta degli ingegneri MG per favorire l'ospitalità, esattamente come su altri modelli della gamma, che offrono un elevato piacere di stare a bordo.

MGS5 EV: 4,48 metri di lunghezza e buono spazio per cinque persone

Baule versatile

Il bagaglioio è molto versatile con una capacità variabile da 456 a 1.441 litri e offre diverse opzioni di carico grazie al piano regolabile su più posizioni. Sulle versioni top di gamma c'è anche il portellone elettrico per l'accesso senza usare le mani.

La plancia, lineare, quasi minimalista, si presenta con un display da 7'' come quadro strumenti e un touchscreen centrale HD da 12,8 pollici per l'infotainment. Basta poco per prendere mano e usare le funzioni di bordo, sembra che il software sia progettato per essere intuitivo, con funzioni semplici e alla portata di tutti. Dall'impostazione del navigatore satellitare alla scelta della canzone preferita, basta un rapido tocco sullo schermo per scegliere il menù preferito.

Inoltre, ci sono tante applicazioni integrate per godersi le app preferite come Spotify e YouTube direttamente dal display del sistema multimediale. Però, mi piace che siano rimasti alcuni comandi analogici a portata di mano come quelli del climatizzatore automatico.

MGS5 EV: la plancia di comando con i due display per guidatore e sistema d'intrattenimento

Connettività al top

Infine, la consolle centrale ospita la piastra di ricarica wireless per lo smartphone e non mancano le prese USB oltre alla consueta compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto senza fili di serie. Preferisci la gestione remota dei servizi di bordo? Con il sistema di connettività MG iSmart potete tenere sotto controllo i viaggi e tutte le funzioni di MGS5, compreso il preriscaldamento dell'abitacolo.

ADAS fino al livello 2

Per quanto riguarda la sicurezza, il SUV elettrico cinese può raggiungere il livello 2 della guida semi autonoma a seconda dell'allestimento scelto grazie all'integrazione fino a sedici dispositivi del sistema MG Pilot, inoltre è disponibile la telecamera di parcheggio a 360°.

MGS5 EV: design moderno sottolineato da illuminazione full LED anche dietro

Motore elettrico Potenza massima 170 CV/231 CV Coppia max 250/350 Nm Cambio monomarcia in presa diretta Trazione posteriore 0-100 km/h 8,0 secondi/6,3 secondi Batteria/ricarica 49/64 kWh - 120/139 kW CC o 7/11 kW AC Autonomia combinata WLTP 340/480 chilometri Misure 4,48 x 1,85 x 1,62-1,63 m Capacità di trasporto 456/1.441 litri Prezzo da 32.990 a 38.990 euro

MGS5 EV è l'ultimo modello in ordine di tempo ad adottare la piattaforma costruttiva MSP, introdotta nel 2022 su MG4 EV. Si tratta di una piattaforma sviluppata per modelli puramente elettrici, progettata per massimizzare l'efficienza della batteria, ridurre il peso e ottimizzare le prestazioni.

Due batterie e tre livelli di autonomia

Due i tagli di batteria disponibili, da 49 kWh e 64 kWh. L'autonomia combinata WLTP è di 340 km per la versione standard range con batteria piccola e fino a 480 km per la variante long range.

MGS5 EV: batteria da 49 kWh o 64 kWh e ricarica in CC di 120 kW o 139 kW

Ricarica veloce

Con la batteria piccola c'è la ricarica in CC a 120 kW mentre con quella più grande si arriva a 139 kW. Invece, in corrente alternata, la batteria da 49 kWh accetta fino a 7 kW e quella da 64 kWh si spinge fino a 11 kW. Insomma, ci sono tante possibilità di ricarica, basta scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.

Funzione One Pedal

Inoltre, il sistema di recupero dell'energia cinetica di serie con quattro livelli e la modalità One Pedal, offrono la soluzione più congeniale alle condizioni di guida, migliorando l'efficienza.

Ma le prestazioni si misurano anche in potenza e coppia e l'MGS5 EV è disponibile con due multiuso da 170 CV/250 Nm oppure da 231 CV/350 Nm. Il cambio in presa diretta come tutte le elettriche e la trazione è posteriore.

MGS5 EV: scatta da 0 a 100 orari in 8 secondi oppure 6,3 secondi

Buone prestazioni

La velocità la massima è di 170 km/h oppure 190 km/h mentre lo 0-100 orari è dichiarato rispettivamente in 8 secondi o 6,3 secondi. Niente male per un SUV che arriva a pesare 1.725 kg.

Reazioni sicure e piacevoli

E proprio dal punto di vista della guida, il SUV elettrico mi ha lasciato ben impressionato. Sappiamo tutti che con i BEV lo scatto è immediato grazie all'erogazione istantanea di potenza e coppia e l'MGS5 non è diverso dagli altri.

Sprint vigoroso da fermo e allungo per stare davanti agli altri non gli mancano.Chiaro, poi si plafona un po', ma le performance ci sono tutte per godere anche di una guida dinamica e piacevole.

Ho trovato uno sterzo leggero, ma un pizzico più preciso rispetto ad altri SUV di MG e le sospensioni contribuiscono a creare un assetto che non disdegna una guida più brillante fra le curve.

MGS5 EV: un momento della conferenza stampa di presentazione del SUV elettrico

Batteria bassa, baricentro… anche

Sarà anche la batteria nel pianale che abbassa il baricentro, però l'MGS5 EV offre una dinamica più reattiva e piacevole, fermo restando il buon comfort complessivo.

E se volete cambiare un po' il carattere del SUV elettrico, avete a disposizione ben cinque profili di guida, dal più economico al più sportivo. Lato consumi, il test drive non mi ha permesso di fare una stima precisa, ma con la versione più performante che ho guidato non siamo lontani dai 15,5 kWh/100 km dichiarati dal costruttore nel ciclo combinato WLTP.

MGS5 EV: prezzo da 32.990 euro e garanzia di 7 anni/150.000 km

Per MGS5 EV il prezzo di listino parte da 32.990euro della versione Comfort Standard Range, poi si passa a 34.490 euro con lo stesso allestimento ma batteria Long Range e si arriva a 38.990 euro per la versione Luxury, che è disponibile solo nella variante Long Range. Voi cosa ne pensate del nuovo SUV elettrico di MG? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/07/2025