Tesla Cybertruck vince il premio nei crash test americani, il SUV di Musk può sbarcare in Europa?

Lo sport utility conquista il Safety Pick+ IIHS negli USA, grazie a miglioramenti strutturali e buoni risultati nelle prove d'impatto, ma le regole europee sono più severe, quindi...

Che lo si apprezzi o meno per il suo stile controverso, con la sua linea spigolosa in acciaio inossidabile, il Tesla Cybertruck ha raggiunto un risultato rilevante sul piano della sicurezza negli Stati Uniti.

Un premio per la sicurezza al Cybertruck

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) gli ha assegnato il riconoscimento Top Safety Pick+, il massimo livello previsto dal programma di valutazione dell'ente americano. Un traguardo che colloca il veicolo elettrico di Tesla in una fascia ristretta del mercato, soprattutto considerando l'inasprimento progressivo dei criteri di prova.

Tesla Cybertruck: i modelli dal 2024 del SUV americano superano bene i crash test IIHS

Voto positivo agli aggiornamenti strutturali

Innanzitutto, è importante chiarire che il premio riguarda esclusivamente gli esemplari costruiti a partire da aprile 2024. Tesla ha infatti introdotto una serie di aggiornamenti strutturali, tra cui un sottoscocca rivisto e un vano piedi ridisegnato.

Queste modifiche hanno avuto un impatto diretto sui risultati dei crash test frontali con piccola sovrapposizione, sia lato guida sia lato passeggero, che hanno ottenuto una valutazione “Buono”.

Anche la prova di impatto frontale con sovrapposizione moderata è stata giudicata positivamente. L’unica nota meno brillante riguarda la protezione del torace dei passeggeri posteriori, valutata come “Accettabile”. Nel complesso, però, il quadro resta favorevole, soprattutto se si considera la massa e la struttura del veicolo.

Tesla Cybertruck: il BEV a ruote alte ha vinto il Top Safety Pick+ dell'ente sulla sicurezza USA

Nuovi test più severi

Nel 2024 l’IIHS ha aggiornato anche i test di impatto laterale, rendendoli più severi per tener conto di SUV e veicoli più pesanti e con maggiore altezza da terra. Il Tesla Cybertruck ha ottenuto una valutazione complessiva “Buono” anche in questa prova, confermando una valida gestione dell’energia negli urti laterali.

A completare il quadro concorrono altri elementi richiesti dal protocollo IIHS:

fari a LED con valutazione “Buono”;

sistemi efficaci di mitigazione dell’impatto con i pedoni;

ancoraggi per seggiolini per bambini giudicati solidi e ben progettati.

Tesla Cybertruck: buona protezione per tutti i passeggeri

Il SUV di Musk è sicuro o no?

Questi risultati smentiscono alcune critiche iniziali secondo cui la struttura rigida del Cybertruck avrebbe penalizzato l’assorbimento dell’energia d’urto. Dal punto di vista della sicurezza degli occupanti, il BEV di Tesla ha dimostrato prestazioni di alto livello secondo gli standard statunitensi. Guardiamo la clip pubblicata sul canale YouTube dall’ente IIHS e poi vediamo cosa succede in Europa.

Ma in Europa la musica cambia

Il contesto cambia però se si guarda all’Europa. Le normative UNECE ed Euro NCAP attribuiscono un peso molto maggiore alla protezione di pedoni e ciclisti. Superfici deformabili, geometrie più morbide e materiali ad assorbimento di energia sono requisiti centrali. In questo ambito, i pannelli in acciaio inossidabile e i bordi netti del Cybertruck rappresentano un limite strutturale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, il management Tesla avrebbe di fatto escluso un lancio europeo su larga scala (leggi la notizia sul media tedesco). Un esemplare è stato immatricolato in Germania grazie a permessi speciali e ad alcune modifiche, ma non si tratta di un precedente destinato a fare scuola.

Tesla Cybertruck: nonostante i buoni risultati in America, per l'Europa non è ancora sufficiente

Un caso controverso

Il Tesla Cybertruck resta quindi un caso emblematico: eccellente nei parametri di sicurezza USA e premiato dall’IIHS con il Safety Pick+, ma poco compatibile con i criteri europei di sicurezza esterna. Nella sua configurazione attuale, il pickup elettrico appare destinato a rimanere un successo principalmente americano. Voi cosa ne pensate di questo SUV elettrico? Meriterebbe l'arrivo anche dalle nostre parti? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/12/2025