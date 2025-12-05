Entra Model 3 Standard: è la Tesla più economica di sempre?

In vendita anche in Italia la nuova versione "basic", a listino da meno di 37.000 euro. Cos'ha in meno (e cosa ha in più)

Fosse uscita soltanto un paio di mesi fa, con gli incentivi l'avresti comprata al prezzo di una Dacia Duster. E invece Tesla Model 3 Standard entra a listino solo adesso, con il bonus che è già stato spazzolato fino all'ultimo centesimo.

Dài, ormai è inutile recriminare: Model 3, a partire da dicembre, in ogni caso costa meno che non a novembre.

Tesla Model 3 Standard è in vendita

Nuova versione d'ingresso della gamma Tesla Model 3, la configurazione Standard è ora in vendita anche in Italia al prezzo di 36.990 euro, con consegne da febbraio 2026.

Fanno circa 2.500 euro in meno rispetto al precedente modello base, ora scomparso dal configuratore. (O sono -5.000 euro? Perché c'è sempre un po' di confusione, sui reali listini Tesla).

In tutti i casi, a occhio e croce questa è la Tesla Model 3 meno cara di sempre, tra quelle che hanno fatto visita al nostro Paese (se ci sbagliamo, ci corriggerete).

Un po' come Model Y Standard, di fuori Model 3 Standard si distingue essenzialmente per i cerchi in lega da 18” dal design aggiornato. Per il resto, le linee esterne non si discostano molto dalle versioni Premium, come vengono chiamate ora le Tesla Model 3 di fascia superiore.

Di serie i cerchi Prismata da 18''

È all’interno, invece, che si nota una maggior differenziazione:

rivestimenti dei sedili in tessuto al posto della pelle vegana;

sedute anteriori meno profilate;

assenza dei sedili posteriori riscaldabili;

niente illuminazione ambientale;

niente schermo posteriore da 8”;

volante e specchietti regolati manual­mente.



Tutto il resto, però, rimane invariato: comandi via app, navigatore intelligente, modalità Sentinella, modalità dedicata alle pause con animali a bordo, eccetera eccetera.

Tesla Model 3 Standard: interni leggermente più economici

Ah, l’Autopilot sulla Standard perde il cambio di corsia automatico. Ma c'è l’hardware necessario per l’upgrade al Full Self-Driving quando sarà disponibile.

Sin qui, quello che ha in meno. Ma c'è anche qualcosa in più. L’autonomia sale a 534 km, contro i 520 km del modello che va a sostituire.

Nessun dato ufficiale sulla potenza: la Casa indica uno 0-100 km/h in 6,2 secondi, giusto un decimo in più rispetto al precedente 6,1 sec (non te ne accorgi nemmeno).

Tesla Model 3 Standard con 534 km di autonomia

Ricapitolando: adesso i prezzi sono questi.

Prezzo Model 3 Standard RWD 36.990 € Model 3 Premium Long Range RWD 42.690 € Model 3 Premium Long Range AWD 48.790 € Model 3 Premium Performance 57.490 €

Dolcetto! Fino al 31 marzo 2026, Model 3 Standard beneficia di un bonus dedicato di 2.975 euro, che porta il prezzo finale a 34.015 euro.

In alternativa al pagamento in contanti (piuttosto raro, a pensarci bene), Tesla propone sia la formula del leasing, con tasso dello 0,99%, sia ilfinanziamento, con 60 rate mensili da 304 euro a tasso 1,99%.

Facci un favore, visita anche tu il sito web di Tesla e controlla che tutti i dati siano corretti, così ci eviti quelle antipatiche sgridate...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/12/2025