Questo è il nuovo SUV elettrico di MG con batterie allo stato semi solido

MG4X fa il suo debutto in Cina, un nuovo SUV elettrico che dispone di un'interessante tecnologia. Infatti, adotta batterie allo stato liquido-solido anche note come batterie allo stato semi solido. Modello che deriva strettamente dalla nuova MG4 (MG4 Urban in Europa) di cui adotta la stessa piattaforma e anche la tecnologia degli accumulatori disponibili nella MG4 Anxin Edition. Modello che prova a strizzare l'occhio ai più giovani con un look moderno che arriverà sul mercato cinese nel corso dell'anno.

Dimensioni e design

Nuova MG4X misura 4.395 mm lunghezza x 1.842 mm larghezza x 1.551 mm altezza, con un passo di 2.750 mm. Il peso è di 1.485 kg. Il design riprende quello della famiglia MG4, con elementi tipici del mondo dei SUV. Davanti, i fari sono collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. Il logo MG è illuminato. Il paraurti anteriore presenta un aspetto elaborato per accentuare il look sportiveggiante del nuovo SUV elettrico, mentre al posteriore, invece, troviamo gruppi ottici a tutta larghezza con un design simile a quello dell'attuale MG4.

MG4X

Tecnologia Oppo

E l'abitacolo? Purtroppo, ancora non sono stati mostrati gli interni della nuova MG4X. Tuttavia, la casa automobilistica ha anticipato che il SUV disporrà di interni smart dotati della tecnologia sviluppata da Oppo. Sarà presente un sistema di interconnessione che consentirà un'interazione fluida e senza interruzioni tra lo smartphone dell'utente e il sistema di infotainment del veicolo. In attesa di saperne di più, possiamo immaginare che l'ambiente avrà uno stile minimalista come vuole la moda oggi, con la strumentazione digitale e un ampio display centrale per l'infotainment.

Oltre 500 km di autonomia

I precisi dati tecnici ancora non sono stati svelati. In ogni caso, la nuova MG4X adotterà su tutte le versioni le batterie allo stato semi solido dalla capacità non comunicata che permetteranno un'autonomia di 510 km anche se secondo il ciclo cinese CLTC. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, la nuova MG4X utilizza una piattaforma ADAS sviluppata in collaborazione con Horizon Robotics. Il veicolo è dotato di Navigate on Pilot (NOA) e funzioni di parcheggio automatizzato. Non rimane che attendere che la casa automobilistica sveli tutte le specifiche tecniche del nuovo SUV elettrico.

MG4X

Anche in Europa?

Per il momento non lo sappiamo ma le sue caratteristiche ben si adatterebbero al mercato europeo. La nuova MG4 Urban è arrivata nel Vecchio Continente e quindi nulla vieta che anche la nuova MG4X possa debuttare sulle nostre strade.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/03/2026