MG vuole conquistare l'Europa: in arrivo nuovi modelli ibridi ed elettrici

MG sta crescendo molto rapidamente in Europa, merito di una gamma sempre più completa in grado di accontentare un po' tutte le esigenze dei clienti. La casa automobilistica del Gruppo SAIC ovviamente non si ferma qui e come racconta Automotive News Europe ha in programma di arrivare a disporre fino a 18 modelli nei prossimi due anni, sia con motorizzazione ibrida (anche Plug-in ovviamente) e sia 100% elettrica. Il mercato europeo è sempre più competitivo con l'arrivo di marchi cinesi come BYD e MG vuole continuare a rivestire un ruolo di protagonista. Lo scorso anno, le vendite nel Vecchio Continente sono cresciute del 26% grazie al successo di modelli come la MG ZS, una vera best seller per la casa automobilistica, tanto che vale circa un terzo delle vendite.

Cosa sta arrivando?

Nel corso dell'anno vedremo arrivare sul mercato diverse novità tra cui la rinnovata MG4 e la nuova MG4 Urban già da tempo offerta in Cina e che da poco ha fatto il capolino nei listini inglesi della casa automobilistica. Il listino dovrebbe poi arricchirsi della berlina elettrica IM5 e del SUV elettrico IM6 che avevano fatto il loro debutto la scorsa estate al Goodwood Festival of Speed. Tra le novità su cui MG sta lavorando c'è anche la nuova compatta elettrica entry level che per il momento è nota come MG2 e che sarà molto importante per i piani di crescita del marchio sul mercato eruopeo dato che enterà in un segmento che sta diventado sempre più interessante. Una volta su strada dovrà vedersela con modelli come la Renault 5 e la prossima Volkswagen ID.Polo.

MG4 Urban

Arriveranno inoltre anche nuovi SUV e come detto, la nuova offensiva prodotto prevede anche modelli ibridi. Insomma, un'offensiva prodotto davvero potente che consentirà a MG di poter continuare a competere e a crescere per diventare sempre più protagonista del mercato auto europeo. Tra le novità in arrivo ci potrebbe essere anche la versione di produzione della Concept Cyber X. Per chi non se lo ricorda, si tratta di un fuoristrada dalle forme squadrate presentato nell'aprile del 2025 al Salone Auto di Shanghai. Pare che dovrebbe tradursi in un modello di produzione che potrebbe arrivare nel corso del 2027. Insomma, sono in procinto di arrivare davvero tante novità da parte di MG. Non rimane quindi che attendere informazioni sui lanci dei nuovi modelli per il mercato europeo.

Fonte: Automotive News Europe

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026