MG, un concept a Goodwood per anticipare la sfida alla Renault 5

Il segmento delle piccole elettriche sta piano piano crescendo e diventando sempre più interessante. Durante l'anno arriveranno poi diverse novità tra cui la nuova Volkswagen ID. Polo e la Cupra Raval giusto per fare alcuni esempi, modelli che andranno a competere con la Renault 5 che sta ottenendo un buon successo in termini di vendite. Anche MG vuole essere della partita e per questo sta lavorando a un modello di segmento B che per il momento conosciamo come MG2 che sul mercato dovrebbe arrivare entro il 2027. Su questo progetto c'è una novità perché la casa automobilistica, parlando con i colleghi di Autocar, ha raccontato che mostrerà un concept che anticiperà questa vettura al Goodwood Festival of Speed ​​di luglio.

Una piccola elettrica in arrivo

Il nuovo modello avrà una lunghezza di circa 4 metri e andrà a posizionarsi sotto la nuova MG4 Urban, permettendo alla casa automobilistica di avere una vettura da contrapporre alla ID. Polo o alla Renault 5 in un segmento che sta crescendo. La piccola MG2 sarà uno dei modelli più importanti delle nuova ondata di prodotti che porterà la casa automobilistica ad avere una gamma di 18 vetture in Europa entro i prossimi due anni.

La risposta positiva del mercato al lancio della Renault 5 ha inoltre rafforzato la fiducia di MG nel fatto che il mercato dei veicoli elettrici compatti e accessibili sia più ampio di quanto previsto in precedenza. MG vuole quindi essere della partita. Come sarà la nuova MG2? Stando a quanto sappiamo oggi, avrà un design molto più incentrato sul mercato europeo rispetto agli altri modelli della gamma. Per tale motivo sarà progettata nel Regno Unito. Si prevede inoltre che tale modello amplierà la presenza di MG nel settore delle auto elettriche nei mercati dove si preferiscono i modelli di segmento B come l'Italia. Dove sarà prodotta la nuova MG2? In Cina o nel futuro nuovo stabilimento europeo di MG?

Al momento ancora non lo sappiamo. Tuttavia, MG sta lavorando a un modello molto importante per la sua crescita che sarà proposto sul mercato seguendo sempre la sua filosofia e cioè con un ottimo rapporto contenuti / prezzo. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo di questo nuovo modello.

09/03/2026