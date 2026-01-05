Al volante di nuova VW ID. Polo il comfort... si tocca con mano

Volendo coniare un neologismo del genere acronimo composto con avvitamento, chiamalo registro ''retro phygital''.

Gli interni di nuova Volkswagen ID. Polo, il nome di Volkswagen Polo settima generazione, prima Polo full electric (già già), mixano tecnologia e sapore vintage.

Ma non è solo la grafica della strumentazione, a riportare indietro le lancette. C'è anche un optional di serie che oltre che tradizionale è anche molto apprezzato: l'optional è il clack che fanno i tasti fisici quando li premi col ditino. Volkswagen avvisata, cliente accontentato.

Volkswagen ID. Polo: tasti fisici vecchia maniera

Proprio così, dovendo individuare una caratteristica dell'abitacolo di nuova Polo 2026, della quale riceviamo ora una manciata di fotografie ufficiali, scegliamo il rientro in campo dei comandi di tipo meccanico, in luogo dei tasti a sfioramento che rivestono il cruscotto e il volante delle altre EV di Wolfsburg (prendi VW ID.3, foto sotto).

Volkswagen ID.3: comandi touch (o a feedback aptico)

La Casa sottolinea come il progetto segua con scrupolo i suggerimenti degli utenti, e agli utenti un bel display touchscreen non dispiace per niente. Ma per radio, clima e cruise control chiede comandi classici, da spingere e non da ''strusciare''.

La soluzione dei pulsanti fisici su razze del volante (tipo pulsantiera telefonica) e sulla plancia (una pratica striscia orizzontale alla base del display touch) sono l'unico elemento di continuità con Polo precedente: tutto il resto è inedito. A partire dai display, molto speciali.

C'è il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, con squisite grafiche Golf anni Ottanta (ma con un semplice click, ritorni a un'interfaccia più moderna), c'è il display centrale da 13 pollici ad alta risoluzione, architettura a sbalzo e tante, tante applicazioni.

ID. Polo, tanta nostalgia di prima Golf

Il nuovo software, spiega Volkswagen, porta nuove funzionalità come ''guida a un solo pedale, assistenti avanzati al parcheggio e, in opzione, una nuova generazione di Travel Assist''.

Tasti ma anche rotelle: sul tunnel centrale, tra il vano porta smartphone (anche in verticale) e i portabicchieri, ecco una comoda rotella per la regolazione del volume audio e la selezione di tracce media e stazioni radio.

La manopola sul tunnel per volume e ricerca stazioni radio

Dalle citazioni al passato agli effetti speciali da ''Back to the future'': la striscia luminosa interattiva ID.Light ora si estende non solo lungo la larghezza del cruscotto alla base del parabrezza, ma anche - per la prima volta - sulle porte anteriori.

Per il resto, materiali che il Costruttore definisce ''di alta qualità'' e l'impressione, a giudicare dalle immagini (e in attesa di salire a bordo di persona), di uno spazio nettamente superiore a prima.

Appuntamento ad aprile 2026, il mese della world premiere e dell'apertura degli ordini (prezzi da 25.000 euro, promette Volkswagen).

Volkswagen ID. Polo, appuntamento a primavera

Repetita iuvant: Polo termica non va in pensione, resta e anzi si aggiorna (ibrida?). Ma un po' dopo (autunno 2026).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/01/2026