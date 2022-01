Ora Punk e Ballet Cat: il Maggiolino elettrico made in China

Non sono bastati gli avvertimenti di Volkswagen, Ora (Great Wall) è pronta a vendere in Cina la copia elettrica del Maggiolino

Facciamo un piccolo ripasso. Nel settembre 2021 Ora: Casa automobilistica del colosso cinese Great Wall presenta al Salone di Monaco IAA (per la prima volta in Europa) la Ora Cat: una due volumi elettrica dalle forme semplici e simpatiche. L’auto colpisce il pubblico e nei mesi successivi compaiono sul web foto di altre due versioni della Cat: la Ora Punk Cat (coupé del tutto simile a Volkswagen Beetle ) e Ora Ballet Cat, stessa carrozzeria ma con un look più chic per conquistare il pubblico femminile. La mossa insospettisce gli avvocati Volkswagen, che si dicono pronti a intentare un’azione legale contro Ora/Great Wall per presunto plagio.

Ora Punk Cat

COPIA/INCOLLA? Con il passare dei mesi la diatriba sembra finire nel dimenticatoio, ma la questione torna d’attualità non appena Ora fissa ufficialmente per il 30 marzo 2022 il debutto sul mercato cinese di Punk e Ballet Cat. E a dirla tutta, un occhio attento non può che riconoscere forti similitudini fra il design delle cinesi e il ''Maggiolino'' di Wolfsburg. In effetti, i fari tondeggianti, il cofano caratteristico e i passaruota torniti lasciano pensare a un’astuta mossa di reverse engineering 4.0. Tuttavia - al momento - non è ancora chiaro se la Casa tedesca sia disposta ad avviare la sua causa contro Ora.

Ora Ballet Cat

FULL-ELECTRIC Stando alla scheda tecnica sappiamo che le due BEV (Battery Electric Vehicle) sono lunghe 4,4 metri, larghe poco meno di un metro e novanta, mentre misurano 1,63 metri in altezza (qui il nostro approfondimento su Ora Cat). Il passo è invece di 2,75 metri. Ora Punk e Ballet Cat dispongono di un solo motore elettrico e due taglie di batteria. Le versioni entry-level saranno equipaggiate con accumulatori da 47,8 kWh mentre le top di gamma potranno contare su un accumulatore maggiorato da 59,1 kWh. Valori che consentiranno di percorrere dai 350 fino ai 400 km con una sola ricarica. La potenza complessiva erogata dal propulsore elettrico è di 171 CV, mentre la velocità massima dichiarata è 155 km/h. I prezzi invece restano ancora tutti da svelare.