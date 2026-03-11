Nuova MGS9, il SUV ibrido Plug-in debutta nel Regno Unito: 7 posti e sotto ai 40.000 euro

MGS9 fa il suo debutto sul mercato del Regno Unito. Si tratta di un SUV ibrido Plug-in in grado di poter trasportare a bordo fino a 7 passeggeri. Curiosità, l'arrivo di questo modello era stato anticipato in maniera particolare alla fine di novembre 2025, dato che era stato incluso in una nuova tornata di crash test di Euro NCAP, ottenendo le 5 stelle.

Tanto spazio a bordo

Le complete specifiche tecniche non sono ancora state condivise. Tuttavia la sua lunghezza dovrebbe essere di poco inferiore ai 5 metri come la gemella MG QS venduta in Australia. Esteticamente si notano poi somiglianze con la MG HS lunga poco più di 4,6 metri di cui alla fine la nuova MGS9 è una sorta di versione più grande. Fino a 7 persone a bordo e pure ampia capacità di carico dato che la casa automobilistica dichiara fino a 1.026 litri con gli schienali dei sedili della terza fila ripiegati. In ogni caso, non si scende mai sotto i 332 litri con tutte le sedute alzate.

MG ha mostrato anche gli interni della nuova S9 che offre un abitacolo con una forte somiglianza con quello della HS, con due ampi display per la strumentazione e l'infotainment entrambi da 12,3 pollici. Tuttavia, rispetto al modello che già conosciamo, presenta una serie di comandi fisici per le funzioni più importanti dell'auto come i comandi del climatizzatore. Ci sono poi un sistema audio Bose a 12 altoparlanti (solo nell'allestimento top di gamma Premium), un climatizzatore Tri-Zona e 5 porte USB

Motore ibrido Plug-in

Il powertrain è il medesimo di MG HS PHEV che può contare su di un motore 1.5 litri abbinato ad un'unità elettrica per una potenza massima di sistema pari a 272 CV. C'è poi una batteria da 24,7 kWh che permette un'autonomia in modalità solo elettrica di 100 km. Per i completi dati su motore e prestazioni bisognerà, però, attendere le prossime settimane quando la nuova MGS9 ibrida Plug-in arriverà nelle concessionarie.

Prezzo

Nel Regno Unito, il nuovo SUV parte da 34.205 sterline che al cambio sono circa 39.600 euro. Lo vedremo anche in Italia? Possibile ma per il momento non ci sono ancora informazioni ufficiali.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/03/2026