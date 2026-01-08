Verge TS Pro, la prima moto elettrica di serie con batteria allo stato solido

Verge Motorcycles è una piccola azienda finlandese produttrice di moto elettriche che, nonostante le sue dimensioni, ha appena presentato un modello che segna un importante passo avanti tecnologico per le motociclette ''green''. La TS Pro, una maxinaked, è la prima moto di serie al mondo dotata di batteria allo stato solido. Tra le sue caratteristiche più rilevanti spicca la capacità di supportare la ricarica rapida CCS2 fino a 200 kW, che secondo la Casa consente di raggiungere l’80% di carica in appena 10 minuti.

Verge TS Pro, la prima moto di serie con batteria allo stato solido. Il particolare motore

Verge TS Pro: batteria ricarica

È importante soffermarsi sulla batteria allo stato solido. A differenza di quelle agli ioni di litio o al litio-ferro-fosfato (LFP), che utilizzano elettroliti liquidi o in gel e sono oggi diffuse sulla maggior parte delle moto elettriche, impiega un elettrolita solido, che secondo Verge riduce il rischio di incendio in caso di incidente. Le batterie allo stato solido sono in fase di sviluppo da anni e stanno raggiungendo un livello di maturità sufficiente per l’uso automobilistico, anche se nessun grande Costruttore ha ancora adottato questa tecnologia.

Grazie all’integrazione della ricarica rapida CCS2, la TS Pro, secondo la Casa, dà la possibilità di effettuare una ricarica molto veloce (a patto di trovare una colonnina adeguata) col raggiugimento dell’80% della carica in 10 minuti. Donut Labs, l’azienda che fornisce a Verge questa tecnologia, ha rilasciato pochissime informazioni, senza entrare nei dettagli su chimica e processo produttivo.

La TS Pro è disponibile con due opzioni di batteria: 20,2 kWh e 33,3 kWh, con un’autonomia dichiarata di 350 km e 600 km.

Verge TS Pro, la prima moto di serie con batteria allo stato solido. Ha ricarica rapida fino a 200 kW

Verge TS Pro: motore, prestazioni, elettronica

Se la tecnologia della batteria rappresenta un punto di svolta, è interessante anche il caratteristico motore hubless di Verge, già noto da tempo ma qui proposto in una nuova evoluzione. Il sistema funziona tramite una serie di elettromagneti posizionati nella parte interna della ruota, che respingono magneti permanenti collocati nella parte esterna, generando la rotazione della ruota. Secondo Verge, questo motore è in grado di erogare 139 CV e 1.000 Nm. Numeri che consentono alla TS Pro di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di raggiungere i 200 km/h (dati dichiarati). Di contro, il peso non è contenuto: 235 kg.

A livello di sistemi elettronici di supporto alla guida, la TS Pro è dotata di livelli regolabili di frenata rigenerativa, ABS a doppio canale, controllo di trazione e quattro modalità di guida: Range, Zen, Beast e Custom. Le prime tre sono preimpostate e offrono un’erogazione di potenza progressivamente più aggressiva, mentre la modalità Custom è personalizzabile. Sono presenti anche manopole riscaldate e cruise control.

Verge TS Pro, la prima moto di serie con batteria allo stato solido. Il motore

Verge TS Pro: componentistica e allestimento

La TS Pro è equipaggiata con sospensioni completamente regolabili Öhlins/Wilbers, pinze freno Brembo M4.32 monoblocco ad attacco radiale e pneumatici Pirelli. Sotto la sella del pilota è presente un piccolo vano portaoggetti, con apertura a cerniera in stile Yamaha RD350, sufficiente per contenere guanti, cavi di ricarica e un portafoglio. Tra le specifiche figurano l’altezza sella di 780 mm e la luce a terra di 140 mm. Inoltre, le pedane sono regolabili nell'avanzamento su tre posizioni.

Verge TS Pro, la prima moto di serie con batteria allo stato solido. La strumentazione

Verge TS Pro: prezzo e considerazioni

La Verge TS Pro costa 29.900 euro, tasse, consegna e immatricolazione escluse, posizionandosi sostanzialmente al livello della Ducati Streetfighter V4 S. Basterà il passo avanti in termini di tecnologia delle batterie e tempi di ricarica ad accreditarla come alternativa alle moto ''a benzina''?

Verge TS Pro, la prima moto di serie con batteria allo stato solido. Sette i colori disponibili

VEDI ANCHE