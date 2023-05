Guarda il robot che cambia le gomme grazie all'intelligenza artificiale

La promessa di RoboTire, il robot gommista azionato da un'Intelligenza Artificiale (A.I.), è quella di cambiare le gomme al doppio della velocità di un essere umano. Il video qui sotto, tratto dal canale YouTube dell'azienda omonima, lo vede all'opera su una berlina Toyota Camry, ma mostra qualcosa di diverso dalle aspettative: se pensavate a un pit-stop degno dei migliori team della Formula 1 rimarrete delusi. Ma allora, di che cosa stiamo parlando?

CHE COSA PUÒ FARE RoboTire è un'azienda di robotica e automazione con sede nel Michigan (USA), che progetta e produce sistemi a vantaggio di officine di riparazione auto, operatori di flotte e concessionarie. Il suo ultimo prodotto lo vedete nel filmato: uno smontagomme automatico, azionato da algoritmi di intelligenza artificiale. Dal punto di vista tecnologico è ammirevole la sua capacità di analizzare e adattarsi rapidamente a varie dimensioni di pneumatici, come alla disposizione dei bulloni da svitare in base al modello del veicolo, che scopre eseguendo una scansione del numero di registrazione. L'Intelligenza Artificiale lo rende in grado di apprendere e di eseguire i passaggi sempre con maggiore precisione tramite un perfezionamento continuo.

RoboTire ha rimosso una ruota posteriore dalla Toyota Camry

QUANTO CI METTE Il robot è anche in grado di evidenziare eventuali problemi di allineamento delle ruote analizzando l'usura degli pneumatici, ma nonostante le sue capacità, RoboTire non intende sostituire i tecnici umani, visto che per ora la supervisione umana rimane necessaria: tanto per il controllo della qualità quanto per la gestione di scenari complessi, che potrebbero richiedere un giudizio al di là delle capacità dell'A.I. Per sostituire un intero treno RoboTire impiega circa 25 minuti e l'azienda afferma che è in grado di compiere anche la rotazione, la sostituzione degli pneumatici sui cerchi e la loro bilanciatura. Per chi si chiedesse quanto costa, l'azienda non fornisce un listino prezzi, perché ogni installazione è su misura. Ma il dubbio più atroce è se l'officina del futuro avrà ancora bisogno di tecnici in carne e ossa. Un altra professione a rischio?

Fonte: RoboTire

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2023