Robotaxi, l'incubo dei vigili del fuoco. Il caso San Francisco

''In una relazione complicata''. È quella in cui convivono Forze dell'ordine e soccorritori da una parte, auto senza conducente da quell'altra. Almeno, polizia e soccorritori di quella città che è San Francisco e che è tra i primi esperimenti al mondo di coabitazione tra automobili con automobilista a bordo ed auto a guida autonoma. Cioè automobili sempre più spesso al centro di episodi anomali, talvolta imbarazzanti, talvolta pericolosi. Tanto da chiederne l'interdizione dalle strade. Almeno, durante le ore del giorno.

A MALI ESTREMI... Come riferisce il magazine locale Mission Local, un funzionario dei vigili del fuoco di San Francisco lamenta come le interferenze di veicoli autonomi di Waymo e Cruise con le attività di routine delle squadre di soccorso siano ormai un ''evento quotidiano''. Le segnalazioni si moltiplicano: tra i casi documentati, quello di una Chevrolet Bolt senza conducente che continua ad avanzare verso i tubi utilizzati per spegnere un incendio, e che non arresta la sua corsa nemmeno dopo che un agente, nel tentativo disperato di farsi rispettare, batte i pugni sul cofano dell'auto. Fino all'estremo rimedio di rompere il finestrino e intervenire sui comandi in prima persona. Qui il video dell'incidente...diplomatico.

Come dialogare con un robotaxi? (Fonte: Mission Local)

OUT OF CONTROL In un'altra puntata della serie, riportano i soccorritori di SF, sempre una Cruise senza pilota aveva calpestato senza riguardi un nastro steso per delimitare cavi elettrici abbattuti durante una tempesta, col veicolo che non si arrestava sino a quando i cavi stessi non si aggrovigliavano attorno ai sensori. Solo esempi di un fenomeno in aumento, e sul quale i firefighter della tecnologica metropoli della Silicon Valley esprimono forte preoccupazione.

Robotaxi liberi di circolare in mezzo al traffico: un pericolo?

ARMATE DELLE TENEBRE Se incidenti come questi sono sempre più frequenti, forse una ragione c'è: dal dicembre scorso in poi, le auto a guida autonoma possono circolare per le strade di San Francisco anche durante il giorno, mentre in precedenza erano autorizzate a svolgere i test soltanto a tarda notte, in circostanze di minore traffico e minori situazioni di emergenza. Ecco, per i vigili del fuoco, è tempo di ripristinare le vecchie abitudini: stop alle self driving car nelle ore diurne, tornino a fare i ''vampiri'' almeno fino a quando non maturino maggiore consapevolezza della strada. Waymo e Cruise accetteranno di tornare a lavorare al buio, oppure ''the show must go on?''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/05/2023