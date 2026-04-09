BYD, niente ChatGPT ma l'AI è sempre made in USA: arriva Cerence xUI

Il nuovo LLM, che si pensava fosse sviluppato internamente dal colosso cinese, è in realtà firmato da un'azienda americana

Ce lo aveva anticipato in occasione della prova di Atto 2 DM-i: aveva lasciato intendere, BYD, l'arrivo di un suo Large Language Model (LLM) proprietario, per rendere più “umana” la conversazione a bordo. Pensavamo a un’intelligenza artificiale sviluppata internamente, per differenziarsi dalla concorrenza che usa ChatGPT o Gemini. E invece no, ci sembra adesso di capire.

BYD Atto 2 DM-i, arriva un nuovo assistente AI

Si apprende infatti che il nuovo assistente vocale BYD, che debutterà nel corso della primavera proprio su Atto 2 Plug-in, è alimentato da Cerence xUI. Sotto il cofano digitale non ci sarà dunque un LLM “cinese”, bensì CaLLM, la famiglia di modelli linguistici ottimizzati per l’auto di Cerence.

La giovane software company del Massachussets non è tra l'altro nuova all'automotive: anche gli assistenti vocali dei più recenti modelli de Gruppo Volkswagen, di Mercedes (MBUX), ma anche Ford, Suzuki, Renault (l'avatar Reno), integrano funzioni vocali implementate da Cerence.

Cerence ha già esperienza automotive

Tornando a BYD: quindi niente soluzioni open source, niente partnership con Google o OpenAI. Ma nemmeno tutta ''roba fatta in casa”, come piace a loro. BYD ha scelto un partner specializzato nell’automotive, con il vantaggio di tempi di sviluppo rapidi e supporto multilingua per i mercati globali.

Cosa sappiamo, per ora? CaLLML promette conversazioni fluide a più step, informazioni in tempo reale (viaggi, musica, meteo, notizie) e un’interazione più naturale. Un mini video aiuta.

La sorpresa è dunque che, se BYD mantiene pur sempre il controllo dell’esperienza, il cuore pulsante della vita a bordo sarà americano. Una scelta pragmatica, che ispira una domanda spontanea: il “fatto in casa” era solo una suggestione? O il progetto interno è stato accantonato per strada? Lo scopriremo quando vedremo (o ascolteremo) Cerence in azione.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/04/2026