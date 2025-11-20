Google Gemini debutta su Polestar: l'interazione uomo/macchina eleva il suo potenziale

Polestar integrerà Google Gemini, l'assistente vocale AI di nuova generazione, in tutti i suoi modelli a partire dalla Polestar 2 (guarda la prova video di Polestar 2), tramite un futuro aggiornamento del sistema operativo. Come anteprima di questa imminente innovazione, Polestar e Google hanno dimostrato le funzionalità e tutto il potenziale di Gemini a bordo di una Polestar 5 (guida all'acquisto di Polestar 5) in occasione dello Slush, uno dei principali eventi tecnologici in Europa in corso a Helsinki, Finlandia (guarda la homepage di Slush 2025).

Polestar Google Gemini: l'AI evoluta su tutti i modelli svedesi a partire da Polestar 2

La parola al manager di Polestar

L’integrazione segna un nuovo passo nella collaborazione tra le due aziende. Come spiega Sid Odedra, manager di Polestar (guarda la homepage di Polestar Italia), “La nostra collaborazione con Google è un ottimo esempio di come continuiamo a far evolvere l'esperienza digitale nelle nostre auto. Gemini porta la prossima generazione di interazione vocale AI all'interno dell'auto e siamo entusiasti di dare un'occhiata in anteprima a comemigliorerà l'esperienza di guida.”

Polestar Google Gemini: Sid Odedra Head of UI/UX di Polestar

Una interazione naturale

Google Gemini rappresenta l’evoluzione dell’attuale Google Assistant, grazie all’intelligenza artificiale generativa. Il sistema permette conversazioni più fluide e contestuali, con la possibilità di espandere l’interazione tramite Gemini Live. Con il comando “Ehi Google, parliamo”, gli utenti potranno attivare una modalità progettata per domande, approfondimenti e attività di brainstorming durante la guida.

Secondo Haris Ramic, Direttore Product Management di Google, “Collaboriamo con Polestar da anni per portare tecnologie innovative nelle auto connesse. Siamo entusiasti di portare Gemini su Polestar 5 e di presentarlo alla conferenza Slush.” I visitatori dell’evento hanno potuto collaudare il sistema direttamente a bordo della Polestar 5.

Polestar Google Gemini: la Polestar 5 è il modello usato per il debutto a Slush 2025

Google Gemini arriva nel 2026

La disponibilità per gli utenti finali è prevista dal 2026, inizialmente con il supporto alla lingua inglese e poi di tutte le altre a disposizione nel vocabolario del futuro sistema operativo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/11/2025