Per Polestar il futuro si consolida: risultati, strategie e nuovi modelli in arrivo dal 2025

Polestar presenta per il 2025 una strategia aggiornata, mentre da inizio al suo prossimo capitolo, con cambiamenti significativi apportati per migliorare le prestazioni operative, commerciali e finanziarie.

La casa scandinava ha già dimostrato di essere un leader emergente nel settore, grazie a modelli come Polestar 2 e alla crescente domanda di Polestar 3 e Polestar 4.Con l'arrivo di Polestar 5 e Polestar 7, il 2025 si prospetta come un anno chiave nella storia del brand europeo che gravita nella galassia dei cinesi di Geely.

Polestar 2025: il SUV coupé Polestar 4 ha il compito di consolidare il marchio sul mercato

Polestar punta a risultati finanziari ambiziosi con un piano di crescita costante

Crescita annua composta delle vendite al dettaglio tra il 30% e il 35%.

EBITDA (Utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e degli ammortamenti) rettificato positivo nel 2025.

Miglioramenti nei margini operativi e riduzione dei costi a partire dal 2026.

Flusso di cassa positivo dopo il 2027.

Questa strategia consentirà a Polestar di rafforzare la propria posizione come marchio di riferimento nel segmento EV premium. Michael Lohscheller, CEO di Polestar, ha dichiarato: “Grazie al nostro design scandinavo, alle prestazioni di alto livello e al riconoscimento del marchio, prevediamo che il 2025 sarà l'anno più forte nella storia”.

Polestar: le parole del CEO Michael Lohscheller sul futuro del brand svedese

Anche Daniel Donghui Li, CEO di Geely Holding Group, ha espresso il su parere: “Geely continuerà a sostenere Polestar nella sua espansione globale, fornendo risorse finanziarie e collaborazione”.

Polestar 5: tecnologia avanzata

Polestar 5, prevista per la seconda metà del 2025, sarà una gran turismo a quattro posti ad alte prestazioni. Il modello utilizzerà una piattaforma in alluminio sviluppata internamente, integrando una tecnologia a 800 Volt per ottimizzare l'efficienza del veicolo. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella strategia di Polestar per offrire veicoli elettrici tecnologicamente avanzati e performanti.

Polestar: il modello sportivo Polestar 5

Polestar 7: Il SUV Premium Made in Europe

Il SUV compatto Polestar 7 sarà progettato per il segmento premium, attualmente uno dei più redditizi e in rapida crescita a livello globale.

Caratteristiche principali di Polestar 7:

Design progressivo, ispirato al DNA scandinavo di Polestar.

Produzione in Europa per ottimizzare costi e logistica.

Focus su un'unica piattaforma modulare per ridurre la complessità produttiva.

Philipp Römers, responsabile del design di Polestar: “Polestar 7 sarà tutto ciò che i nostri clienti si aspettano: design distintivo, prestazioni eccezionali e attenzione ai dettagli.”

Polestar: la catena di montaggio della Polestar 4

Polestar sta accelerando il suo passaggio verso un modello di vendita attivo, espandendo la rete globale con un focus particolare su Europa e Nord America.

Gli spazi di vendita cresceranno:

Da 70 a 130 punti vendita tra Nord America ed Europa.

Da 36 a 57 spazi di vendita in Europa entro il 2025.

Il canale di vendita online diretto al consumatore rimarrà centrale, offrendo ai clienti la massima flessibilità nell'acquisto.

Polestar: la gamma attuale, tra poco in arrivo il SUV Polestar 7

Risultati concreti nel 2024

L'espansione commerciale ha già prodotto risultati concreti nel 2024:

+5,3% nelle vendite al dettaglio nel quarto trimestre rispetto al 2023.

+37,2% negli ordini nello stesso periodo.

Polestar 3 e Polestar 4 hanno rappresentato il 56% degli ordini, creando un forte slancio per il brand a inizio 2025.

Nuovi mercati nel 2025

Polestar entrerà nel mercato francese, uno dei principali mercati EV in Europa, a partire dal 2025. Dal 2026, sono previsti ulteriori ingressi nei mercati strategici in Europa orientale, Asia e America Latina.

Polestar: gli spazi di vendita cresceranno da 70 a 130 tra Nord America ed Europa

Polestar Energy: una ricarica domestica intelligente

Polestar sta lanciando Polestar Energy in diversi mercati chiave in Europa. Questa nuova offerta per i clienti rende la ricarica domestica più intelligente, più efficiente e più economica. Attraverso il servizio, i clienti possono ridurre i costi di ricarica domestica fino al 30%, utilizzando l'app Polestar Energy.

Funzionalità principali di Polestar Energy:

Ricarica bidirezionale

Maggiore efficienza energetica tramite un sistema di gestione intelligente

Questo servizio sarà disponibile in diversi mercati europei e consentirà ai clienti di contribuire al bilanciamento della rete.

Polestar: in arrivo la nuova ricarica domestica intelligente Polestar Energy

Crediti di CO2: nuova fonte di ricavi

Polestar prevede di aumentare in modo significativo i ricavi dalla vendita di crediti di CO2, con il potenziale di generare milioni di dollari annui a partire dal 2025. L'azienda ha già creato un pool di crediti UE con quattro partner (OEM Original Equipment Manufacturer) per massimizzare i risultati.

I servizi di ricarica

Con Polestar Charge, l'azienda migliora l'accesso alla ricarica dei suoi veicoli:

Oltre 850.000 punti di ricarica in Europa , incluso Tesla Supercharger.

17.800 Tesla Supercharger disponibili in Nord America con adattatore NACS.

Polestar: sono 850.000 i punti di ricarica in Europa compresi i Tesla Supercharger

Con il lancio di Polestar 5 e Polestar 7, l'espansione in nuovi mercati e l'introduzione di innovazioni come Polestar Energy, il marchio si prepara a ridefinire il mercato dei veicoli elettrici premium. Il 2025 rappresenta un anno cruciale per Polestar, con una strategia chiara e ambiziosa verso un futuro sostenibile e di successo. Voi cosa ne pensate di questi risultati e dei programmi ambiziosi di Polestar? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2025