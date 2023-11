Polestar 5: 160 km di autonomia in 5 minuti di ricarica XFC

Riguadagnare 160 chilometri di autonomia in soli cinque minuti di ricarica: questo l'obiettivo di Polestar, che è al lavoro per integrare nei suoi modelli la tecnologia delle batterie al litio StoreDot XFC: a partire dalla Polestar 5 che è stata appena svelata in un evento a Los Angeles. Evocativo il nome scelto per questa tecnologia, ''100-in-5'', dove quel 100 si riferisce alle miglia: 100 miglia uguale 160 km. Facile no? Ai più attenti di voi, leggere il nome StoreDot XFC potrebbe aver riportato alla mente qualche nostro precedente articolo, in cui spiegavamo nel dettaglio questa tecnologia. In particolare, l'idea dell'israeliana StoreDot è stata quella di cambiare il materiale di un componente interno alle batterie, passando dall'abituale grafite al silicio per costruire il polo negativo detto anodo. Impresa non facile di cui la startup avrebbe trovato la quadra.

Storedot XFC, la cella tipo ''pouch''

DICONO GLI INTERESSATI ''StoreDot sta compiendo grandi passi avanti nello sviluppo della loro tecnologia di ricarica ad alta velocità, e siamo fieri investitori e partner nella sua evoluzione'', dice Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. ''Le innovative batterie di ricarica ad alta velocità di StoreDot, combinate con il nostro prossimo sistema di propulsione elettrico di alta gamma, possono rivoluzionare l'esperienza dei proprietari di veicoli elettrici, consentendo di ricaricare in pochi minuti.'' Gli fa eco il Dr. Doron Myersdorf, CEO di StoreDot, che dice: ''Polestar è stato uno dei nostri principali investitori e collaboratori nello sviluppo della nostra tecnologia XFC. L'anno prossimo mostreremo come un modulo batteria su larga scala sviluppato da Polestar con questa tecnologia rivoluzionaria possa essere ricaricato. L'ansia da ricarica presto sarà un ricordo del passato.''

LA VEDREMO SUL CAMPO NEL 2024 La nuova tecnologia ''può essere integrata nei formati dei pacchi batteria già disponibili e non richiede una rivoluzione del loro design'', si legge nel comunicato di Polestar. Il che indica che le StoreDot XFC possono avere forma e volume compatibili con le batterie che già conosciamo. Durante il Polestar Day a Los Angeles, è stata eseguita una dimostrazione di carica della cella XFC di StoreDot insieme al modulo batteria del prototipo di Polestar che integra la tecnologia XFC. Nel contesto del progetto di ingegneria avanzata in corso, le due aziende prevedono di dimostrare la tecnologia XFC di StoreDot su larga scala nel prototipo di Polestar 5 nel corso del 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2023