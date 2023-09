Apre a Milano il primo Polestar Space d'Italia. Ecco dove

Non solo online: lo specialista delle auto elettriche Polestar - uno spin-off di Volvo che da sempre ne sfrutta la rete di assistenza - apre il primo showroom in Italia: lo fa a Milano, in una zona strategica e facilissima da raggiungere dalla tangeziale est. Il Polestar Space, questo il nome scelto per lo spazio espositivo, vuole rappresentare un modo innovativo di proporre le auto al pubblico: ''Non c’è miglior modo di apprezzare le performance e il feeling di guida di una Polestar se non quello di guidarla. Con l’apertura dei nostri Space, consentiamo a chi è interessato di vivere questa esperienza unica nella propria città mettendo in contatto le due cose che più contano: la persona e il prodotto sempre supportato dal nostro Customer Engagement Center online'', dice Alexander Lutz, Amministratore delegato di Polestar Italia.

All'interno del Polestar Space di Milano

DAL DIGITALE AL REALE Al modello di vendita ''digital first'' si affianca dunque una rete di autosaloni dove i consulenti Polestar specialist non prendono provvigioni e non hanno obiettivi di vendita da rispettare: non vi salteranno addosso per vendervi un'auto a tutti i costi, ma vi forniranno informazioni e consigli sui veicoli e sul tema della mobilità elettrica. Ad aiutarli, una piattaforma digitale che si presenta come il car configurator che trovate sul sito di Polestar e dalla quale potrete anche richiamare la configurazione che avrete fatto a casa vostra davanti al pc. Non mancano, naturalmente, le auto della gamma in esposizione e tutti i provini per mostrarvi in anteprima i colori per la carrozzeria e i rivestimenti degli interni.

Polestar Space: il tavolo con le postazioni digitali per configurare l'auto

L'INDIRIZZO DEL POLESTAR SPACE Il primo Polestar Space d'Italia si trova in Via Fantoli 28/14, visibile dalla tangenziale per chi la percorre in direzione est e facile da raggiungere dall'uscita Fantoli - C.A.M.M. Si estende su una superficie di 300 metri quadrati e un secondo Polestar Space aprirà a Roma entro fine anno. Si uniranno agli altri 150 e più showroom della stessa famiglia sparsi in tutto il Mondo, che ambiscono anche a diventare punto di ritrovo per gli appassionati della mobilità elettrica, ospitando conferenze ed esposizioni che spazieranno dal design e dall'architettura alla tecnologia e, naturalmente, all'automobile.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/09/2023