BYD Blade Battery, la seconda generazione è da record: ecco come sono fatte

La nuova batteria è disponibile nei formati Short e Long Blade

Pochi giorni fa, BYD ha svelato le sue nuove Blade Battery 2.0, cioè la nuova generazione di batterie che troveranno posto sulle sue auto. Accumulatori che promettono un incremento della densità energetica ma soprattutto la possibilità di poter essere ricaricati ad altissima potenza per rendere i pieni di energia davvero moto brevi. Adesso, delle nuove batterie ne sappiamo di più perché finalmente alcuni rapporti dalla Cina entrano più nei dettagli e raccontano qualcosa di più delle specifiche tecniche.

Blade Battery 2.0, due versioni: Long e Short Blade

A quanto pare, le nuove batterie sviluppate da BYD sono disponibili in due formati differenti per assolvere a diversi utilizzi. Le nuove Blade Battery 2.0 sono disponibili nelle versioni ''Short Blade'' e ''Long Bade''. La prima è pensata essenzialmente per essere utilizzata su modelli dotati di piattaforme con architettura a 800 V–1000 V orientate alle prestazioni. Inoltre, sono pensate per essere utilizzate in abbinamento ai powertrain Plug-in. Queste batterie sono quelle che permettono di ottenere una ricarica record. La Short Blade supporta una velocità di carica di picco di 8 C e una velocità di scarica di picco di 16 C. Con questa batteria sarà quindi possibile passare dal 10% al 70% della carica in appena 5 minuti utilizzando le nuove colonne Flash Charging da 1.500 kW di BYD.

Passiamo poi alle Long Blade che sono utilizzate per i veicoli su cui si punta sull'autonomia per proporre lunghissime percorrenze. Secondo quanto riporta la stampa cinese, la densità energetica di sistema arriverebbe a 190-210 Wh/kg. Inoltre, aspetto interessante, le nuove Blade Battery 2.0 adotterebbero la chimica litio manganese ferro fosfato (LMFP). Le nuove batterie sono poi abbinate alla tecnologia Cell-to-Body (CTB 2.0) aggiornata che permette di ottimizzare ulteriormente lo spazio in cui sono integrate le celle della Bade Battery 2.0.

Specifiche tecniche

BYD Short Blade 2.0 : chimica LMFP - densità 160 Wh/kg - 8C carica massima - 16C scarica massima

: chimica LMFP - densità 160 Wh/kg - 8C carica massima - 16C scarica massima BYD Long Blade 2.0: chimica LMFP - densità 210 Wh/kg - 3C carica massima - 85 scarica massima

La nuova Blade 2.0 è già disponibile sulla Yangwang U7 e nel corso dei prossimi mesi arriverà anche su altri modelli della casa automobilistica cinese.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026