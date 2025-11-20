BYD Atto 2 DM-i: il SUV compatto porta a bordo la tecnologia super ibrida. Debutto e prezzi

Dopo il buon successo di vendite ottenuto daSeal U DM-i(leggi la prova di BYD Seal U DM-i) eSeal 6, BYD estende la tecnologia Super Hybrid alla Atto 2 DM-i, modello che si inserisce nel segmento dei SUV compatti con un’impostazione tecnologica che combina lafluidità di guidatipica di un’auto elettrica conun’autonomia totale fino a 1.000 km, offrendo la libertà della mobilità 100% a batterie con la tranquillità di un sistema ibrido di supporto.
BYD Atto 2 DM-i: debutta nel 2026 il SUV compatto cinese con tecnologia Super Hybrid
Stile moderno e misure giuste
La BYD Atto 2 DM-i è uno sport utility dalle dimensioni compatte che misura 4,33 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza e 1,68 metri di altezza, con un passo di 2,62 metri. Le scelte stilistiche puntano su un look molto moderno con un frontale caratterizzato da affilati fari full LED, luci diurne sottili e prese d’aria verticali. Il profilo dinamico è definito da fianchi muscolosi e dal tetto definito ''flottante'' poiché sembra sospeso sulla superficie vetrata.
Al posteriore, i fanali “Chinese knot” sono uniti da unabarra luminosa orizzontale.Rispetto alla versione elettrica, la DM-i introduce unagriglia più ampiae dettagli specifici. Quattro i colori disponibili, incluso il nuovo Midnight Blue dedicato alle varianti Super Hybrid.
BYD Atto 2 DM-i: un design piacevole con luci full LED e barra orizzontale illuminata
Tecnologia Super Hybrid DM-i
Il sistemaBYD Super Hybridcombina unmotore elettricoad alta efficienza, la Blade Battery e unmotore a benzina 1.5 litricon efficienza termica del 43%. Le modalità operative sono due:
- EV: trazione completamente elettrica
- HEV: il motore termico ricarica la batteria e supporta l’elettrico
In caso di richiesta di potenza aggiuntiva, il sistemapassa da funzionamento in serie a parallelo, utilizzando entrambi i propulsori. L’autonomia elettrica varia in funzione della capacità della batteria di supporto da40 kmfino a90 km, mentre quella combinata raggiunge930 kmoppure1.000 km.Il consumo medio dichiarato è di 1,8 litri/100 km. Le prestazioni sono piuttosto interessanti, con uno 0-100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h.
Versioni e batterie
La BYD Atto 2 DM-i viene proposta in due configurazioni:
- Active: batteria 7,8 kWh, 166 CV, 40 km EV, 930 km totali
- Boost: batteria 18 kWh, 212 CV, 90 km EV, fino a 1000 km totali, caricatore AC 6,6 kW
BYD Atto 2 DM-i: l'abitacolo con finiture di qualità e plancia digitale
Abitacolo tecnologico e confortevole
L’ambiente interno integra unquadro strumenti da 8,8”e un display centrale da12,8”con controlli gestuali. Il comando vocale “Hi BYD”, basato suAI generativa, gestisce comandi e dialogo naturale con l’assistente di bordo.
La versione Boost aggiungetetto panoramico, sedili elettrici e riscaldabili, volante riscaldabile, vetri posteriori oscurati ericarica wireless da 50W. La capacità del bagagliaio variada 425 a 1.335 litri.
BYD Atto 2 DM-i: i sedili anteriori rivestiti in pelle e riscaldabili della versione Boost
La dotazione di sicurezza comprende frenata automatica, cruise control adattivo, mantenimento corsia, monitoraggio angolo cieco e riconoscimento segnali. La Boost introduce anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L) fino a 3,3 kW per alimentare apparecchi elettrici esterni con la carica residua.
BYD Atto 2 DM-i: potenza di 166 CV o 212 Cv e autonomia EV da 40 a 90 km
Debutta nel 2026 a meno di 27.000 euro
La BYD Atto 2 DM-i è attesa in Europa ainizio 2026.La garanzia prevede sei anni sul veicolo e otto anni su batteria e trazione. Al lancio, la versione Boost è disponibile a26.500 euroo con formula finanziaria dedicata (guarda la homepage di BYD Italia). Voi cosa se pensate di questo SUV compatto con tecnologia super ibrida? Diteci la vostra.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Atto 2 Active
|- / -
|29.900 €
|Atto 2 Boost
|- / -
|31.900 €
|Atto 2 Comfort
|- / -
|35.790 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BYD Atto 2 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BYD Atto 2