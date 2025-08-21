Maxi parco giochi BYD: dune di sabbia record e altre "giostre"

E anche BYD, quel Costruttore sconosciuto fino a un paio d'anni fa e che oggi macina un primato dopo l'altro, si costruì il suo personale parco di divertimenti.
Porsche avrà anche i propri Experience Center, mentre di Ferrari è noto il parco a tema di Abu Dhabi. Ma il centro che il colosso cinese ha inaugurato sotto ferragosto è altrettanto speciale.
BYD ha caricato un lungo video sul proprio profilo Weibo, social media tra i più frequentati in Cina. Butta un occhio, ne vale la pena. Oppure, leggi sotto.
BYD apre il proprio parco a tema. Da Guinness World Record
Benvenuti a BYDland
A prima vista, quello sorto vicino a Zhengzhou, nella provincia di Henan, è un polo multifuzionale dove il pubblico può esercitarsi su percorsi multisuperficie e assaporare un'esperienza multisensoriale a bordo della flotta BYD multienergia, che di posti simili ce n'è ben pochi al mondo. Di sicuro, non c'era un posto così nella Repubblica Popolare.
Guida in pista, ma non solo...
Cuore dell'experience complex BYD è un circuito di 1,7 km con nove curve e un rettilineo di 550 m, abbastanza lungo da consentire alla sportiva YangWang U9 di raggiungere i 220 km/h.
Vicino al circuito, ecco un ''paddock dinamico'' di 15.300 mq dove le auto possono completare test di slalom, test dell'alce ed esibirsi in parcheggi automatici.
Esercizi di abilità in salsa BYD
BYD ha anche costruito un'ampio proving ground a basso attrito, con 30.000 mattoni lisci di basalto che vengono ricoperti d'acqua, per replicare la guida su neve e ghiaccio. Guarda sotto (dal profilo X di BYD MiddleEast & Africa).
Step into the low-friction zone at BYD’s first All-Terrain Racetrack in Zhengzhou — a masterpiece built with over 30,000 basalt bricks. With YANGWANG U8 doing a tank turn in the middle, U9 drifting around, the true romance of BYD engineering comes alive. #BYD#BYDEJourneypic.twitter.com/AkA8LGAApQ— BYD MiddleEast and Africa (@bydMEA) August 18, 2025
C'è persino un'enorme piscina lunga 70 metri, per ''tuffarsi'' al volante di YangWang U8 e accertarsi in prima persona delle capacità del SUV del sotto-brand di lusso BYD di galleggiare e muoversi lentamente sull'acqua, grazie al suo avanzato propulsore elettrico.
Una sana nuotata in piscina con YangWang U8
La duna di sabbia da vertigini
Ma l'attrazione regina del parco divertimenti BYD è il cosiddetto Sand Incline.
Enorme duna di sabbia certificata dal Guinness dei Primati come la più alta struttura di arrampicata su dune per i test auto al mondo, il Sand Incline è costruito con 6.200 tonnellate di sabbia e si ispira al deserto di Alxa, nella regione autonoma della Mongolia Interna.
BYD Sand Incline, la duna di sabbia indoor più alta al mondo
Scalare la duna di sabbia record alla guida di YangWang U8, deve essere un'avventura da album dei ricordi.
E poi la struttura comprende un'area separata per il fuoristrada, un'ampia area campeggio e relax per i visitatori, un hotel a cinque stelle... Insomma, un fine settimana vola via. A proposito: il prezzo del biglietto?
BYD All-terrain Racetrack, un posto più unico che raro
Disponibili quattro pacchetti progressivi, si oscilla da 899 yuan (83 dollari), cifra con la quale ottenere il diritto di un giro a bordo di YangWang U9 e un'esperienza sulle serie Dynasty o Ocean di BYD, ai 6.6666 yuan (927 dollari) per guidare anche i modelli Denza e Fang Cheng Bao, con tanto di giretto in pista con Denza Z9 GT, pernottamento incluso.
Babbo, quando mi ci porti?