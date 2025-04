BYD Dreams Days, quale modello prende l'ecobonus di 8.000 euro

Ad aprile, BYD è in vena di regali (e lancia una frecciata all'Unione europea). Super sconto sul SUV Atto 3 e non solo

No incentivi? E allora BYD i contributi se li... auto-assegna. Di ecobonus, lo Stato italiano nel 2025 non vuole saperne e così il maxi Costruttore di Shenzhen rimedia e confeziona in proprio un maxi sconto collettivo. Con tanto di dedica alle istituzioni:

''Mentre l'Europa dorme, noi svegliamo il futuro''.



BYD, il nuovo che avanza

Vi sarà forse successo di ascoltare o leggere degli incentivi BYD fino a 8.000 euro, validi fino al 30 aprile 2025.

(E no, non è un pesce d'aprile).

Ma a quale modello, più precisamente, si applica uno sconto di 8.000 euro? E a quali condizioni, tale sconto è in vigore a tutti gli effetti?

L'APRILE DA SOGNO DI BYD

Il bonus di 8.000 euro è riferito a BYD Atto 3, modello in vendita dal 2023 e che all'interno della gamma italiana del marchio cinese leader globale nella propulsione elettrica e ibrida plug-in (che ora include anche il SUV BYD Tang) interpreta il ruolo del classico SUV taglia media.

Leggi, di BYD Atto 3, il nostro test drive.

BYD Atto 3, la nostra prova

Ma non è solo Atto 3 a beneficiare di una promozione più generosa del solito.

Incentivi BYD Atto 3 8.000 euro BYD Dolphin 6.500 euro BYD Seal 5.500 euro

BYD Seal e BYD Atto 3

Concentriamoci sul bonus rivolto a BYD Atto 3, che è quello più abbondante.

TUTTE LE PROMOZIONI SU BYD ATTO 3

In edizione base, cioè BYD Atto 3 Comfort, prezzo di listino di 38.790 euro. Sottraendo 8.000 euro di incentivi, il prezzo cala così a quota 30.790 euro, per un appetitoso sconto di oltre il 20%.

Benché non espressamente specificato, sembra tuttavia che lo sconto stesso sia subordinato a permuta o rottamazione.

BYD Atto 3, la plancia

In caso di acquisto a rate, BYD applicherà infine un finanziamento a tasso zero, del quale non si conoscono però maggiori dettagli. Tabelliamo la promo.

BYD Atto 3 Comfort 60 kW Prezzo di listino 38.790 euro Prezzo promozionale 30.790 euro Sconto (euro) 8.000 euro Sconto (%) 20,6% Finanziamento Tasso zero Permuta/rottamazione Sì Scadenza 30 aprile 2025

BYD Atto 3, sconto di 8.000 euro

In alternativa al finanziamento, BYD propone su Atto 3 sia la formula del leasing finanziario, sia il noleggio a lungo termine. Convengono? Qui sotto, i termini.

Leasing finanziario privati

Anticipo: 7.670 euro

35 canoni mensili di 225 euro

Valore di riscatto: 17.425 euro

TAN fisso 0% - TAEG 0,92%

Scadenza: 30 aprile 2025



BYD Renting privati (noleggio a lungo termine)

Anticipo: 3.500 euro

36 rate da 449 euro al mese

100.000 km inclusi

Scadenza: 10 aprile 2025



Tra i servizi inclusi nel noleggio: immatricolazione e messa su strada, manutenzione ordinaria e straordinaria, traino e assistenza 7/24, RCA, infortunio conducente, incendio e furto.

Per maggiori delucidazioni, non resta che visitare di persona una concessionaria BYD e sedersi a tavolino con un venditore.

In via preliminare, puoi sempre consultare in autonomia il sito web ufficiale BYD.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 01/04/2025