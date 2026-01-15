Auto elettrificate

BYD: garanzia batterie 8 anni o 250.000 km, anche per le auto già in strada

Avatar di Emanuele Colombo, il 19/01/26

7 ore fa - BYD estende la garanzia sulle batterie a 8 anni o 250.000 km: anche sulle auto già in circolazione

BYD estende garanzia sulle batterie Blade per auto elettriche e ibride a 8 anni o 250.000 km: anche sugli esemplari già in uso

BYD alza ancora l’asticella della fiducia verso le sue auto elettriche e ibride. Il costruttore cinese, tra i leader mondiali nella mobilità elettrica, ha infatti deciso di estendere la garanzia delle sue batterie Blade: da oggi le copre 8 anni o 250.000 km, e la novità riguarda non solo le nuove vetture, ma anche tutti i modelli già in strada in Europa. Italia compresa, naturalmente.

Al volante della BYD Sealion 7

Garanzia potenziata per Blade Battery

Le Blade Battery, che troviamo ad esempio sotto al cofano della BYD Seal e della Sealion 7, sono il cuore pulsante di tutte le auto elettriche e dei modelli Super Hybrid di BYD come la nuova BYD Atto 2 DM-i.

Finora la garanzia di base offriva 6 anni o 150.000 km, con una protezione di 12 anni senza limiti chilometrici contro la corrosione della scocca e 8 anni o 150.000 km sul motore elettrico.

Ora, con l’incremento chilometrico, la copertura specifica per la batteria arriva a 250.000 km, mantenendo comunque gli 8 anni di durata e un minimo garantito dello stato di salute (SOH) del 70%.

Tutti i proprietari europei di un modello elettrico o Super Hybrid beneficeranno automaticamente di questa estensione, indipendentemente dall’anno di acquisto.

BYD Atto 2 elettrica o Super Hybrid: anche lei beneficia dell'estensione di garanzia

Tecnologia Blade: sicurezza e innovazione

La tecnologia Blade punta a superare i limiti delle batterie tradizionali grazie a una struttura innovativa: design sottile a “lama”, materiali ad alta resistenza e sistemi avanzati di gestione dell’energia.

Il particolare design permette a ogni cella di funzionare come elemento strutturale trasversale, aumentando la rigidità torsionale della vettura e proteggendo l'accumulatore da urti e deformazioni.

Le celle compatte e leggere, integrate in un modulo che occupa il 50% in meno rispetto alle batterie tradizionali, liberano spazio per interni più ampi e un packaging ottimizzato.

Test di guado per la Yangwang U8: elettrica con range extender di BYD

Test estremi superati

Le Blade Battery, sono poi realizzate con chimica al litio-ferro-fosfato (LFP), che offre maggiore sicurezza e sostenibilità rispetto ad altri tipi di accumulatori al litio, eliminando nel contempo materiali costosi come nichel e cobalto.

I test interni parlano chiaro:

  • Oltre 3.000 cicli di carica e scarica, per una vita utile equivalente a 1,2 milioni di km

  • Temperatura sotto 60°C nella prova di perforazione con chiodo, ossia dieci volte meno di una batteria tradizionale

Altri test superati con successo comprendono sovraccarichi fino al 260%, permanenza in forno a 300°C, compressione, immersione in acqua salata e cadute da altezze significative.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2026
