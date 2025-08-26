Premere sul gas prolunga vita batterie? Non ci siamo capiti

È bastato un paper su Nature con un titolo invitante, per far gridare al miracolo automobilistico.

“Dynamic cycling enhances battery lifetime”. Traduzione: ''Guida vigorosamente e allungherai la vita della batteria''.

E invece no, i tecnici intervengono a gamba tesa: avete letto male.

Cosa dice lo studio di Nature

Pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica britannica, lo studio mette a confronto due stili di scarica della batteria di un'auto elettrica:

quello costante, da laboratorio ;

; quello “reale”, frutto di guida quotidiana con accelerazioni, frenate e variazioni continue.

Paradossalmente, le batterie sottoposte a un ciclo costante si sono dimostrate più fragili di quelle esposte a uno stile più “dinamico”.

Batterie auto elettriche: come farle durare di più?

Il risultato è che in molti ne hanno dedotto che spingere sull’acceleratore faccia godere la batteria.

Sino a quando quei ''guastafeste'' degli ingegneri di Aviloo, società leader nella diagnostica batterie, non decidono di entrare nel dibattito.

Errata corrige: la revisione degli esperti

Riporta Auto Motor und Sport come Aviloo abbia successivamente esaminato 402 veicoli EV praticamente identici tra loro. E lo scenario si fa assai meno poetico.

Chi ha un piede pesante consuma energia in modo meno efficiente: 100.000 km percorsi con stile parsimonioso equivalgono a circa 110.000 km se ci si diverte troppo con il gas.

Verdetto: guida sportiva fa aumentare i cicli di ricarica, i consumi, in definitiva lo stress della batteria, anche del 10% in più.

Guida sportiva ''nemica'' delle batterie

Misunderstanding

Questo non significa che lo studio originale fosse sbagliato: il problema è stata l’interpretazione.

I ricercatori di Nature, semplicemente, hanno dimostrato che i test “reali” possono essere più indicativi, rispetto ai noiosi cicli costanti in provetta.

Premere sul gas aumenta cicli di ricarica batterie

Se tuttavia il tuo obiettivo è accompagnare la tua batteria a una vecchiaia serena, il consiglio degli esperti resta lo stesso di prima:

evita le ricariche lampo;

arresta la ricarica all’ 80% (quando possibile);

(quando possibile); non lasciare la batteria carica parcheggiata a lungo;

guida con criterio.



Eh già: anche se monotono, alle volte è la lentezza, l'elisir di lunga vita.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/08/2025