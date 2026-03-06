Nuova Yangwang U7, oltre 1.000 km di autonomia e ricarica record grazie alle Blade Battery 2.0

La nuova Yangwang U7 2026 è uno dei primi modelli a portare al debutto la Blade Battery 2.0 che BYD ha presentato, batteria LFP che garantisce maggiore densità energetica e soprattutto una ricarica davvero record. Ricordiamo che Yangwang è il marchio di BYD che si focalizza su modelli Premium. Il Model Year 2026 continua a essere disponibile sia nelle versioni elettriche e sia in quelle Plug-in. Il modello BEV, in particolare, grazie alle nuove batterie è in grado di offrire un'autonomia superiore ai 1.000 km anche se parliamo di dati secondo il ciclo CLTC.

Nuova batteria Blade Battery 2.0 e maggiore autonomia

La berlina nella versione con motorizzazione 100% elettrica misura 5.265 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza e 1.517 mm di altezza, con un passo di 3.160 mm. La Plug-in è leggermente più grande e misura 5360 mm di lunghezza, 2000 mm di larghezza e 1515 mm di altezza, con un passo di 3200 mm. Yangwang U7 dispone anche di uno spoiler attivo regolabile per adattarsi automaticamente alle diverse condizioni di guida. Abitacolo minimalista come vuole la moda dove ovviamente c'è tanta tecnologia. Quadro strumenti digitale, ampio display verticale per il sistema infotainment e schermo pure per il passeggero anteriore. Si può scegliere in configurazioni da 4 e 5 posti e trattandosi di un modello Premium, l'abitacolo offre rivestimenti di pregio come la pelle nappa. L'esperienza audio è garantita da un impianto audio Dynaudio premium con 23 altoparlanti.

Yangwang U7

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, il modello 100% elettrico propone powertrain con 4 motori elettrici, uno per ruota con una potenza che arriva a superare quota 1.300 CV. Grazie alle nuove Blade Battery 2.0, l'autonomia arriva fino a 1.006 km. Inoltre, dalle nuove colonnine Flash Charging da 1.500 kW sarà possibile passare dal 10 al 97% della carica in circa 9 minuti. Ansia da autonomia? Scomparsa. Il modello Plug-in, invece, dispone di un powertrain che combina un motore 4 cilindri benzina di 2 litri da oltre 350 CV con 4 motori elettrici. Anche in questo caso la potenza combinata supera i 1.300 CV. In modalità solo elettrica l'autonomia arriva fino a 220 km, con quella combinata (batteria + benzina) di oltre 1.100 km.

Yangwang U7 integra il sistema di sospensioni DiSus-Z, che sostituisce i tradizionali ammortizzatori con un più raffinato sistema di sospensioni attive capaci di regolare l'assetto in tempo reale. Presente anche l'asse posteriore sterzante. La berlina dispone anche dell'avanzato sistema di assistenza alla guida ''God's Eye A'' (DiPilot 600).

Prezzi

Il nuovo modello, disponibile in cinque varianti, ha un prezzo compreso tra 658.000 yuan (82.155 euro) e 888.000 yuan (110.900 euro).

Fonte: CarNewsChina

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026