Test BYD Yangwang U7: il maestro di Kung Fu sfida le sospensioni attive DiSus-Z

Maestro di Kung Fu mette alla prova le sospensioni attive DiSus-Z della BYD Yangwang U7 in equilibrio sul tetto dell'auto. Il video

La nuova berlina cinese BYD's Yangwang U7 mostra le doti di comfort con una curiosa prova che vede protagonista un maestro di Kung Fu. Il video è da non perdere.

Un fotogramma dal video di Car News China

Una volta era la Citroen, con le sue sospensioni idrauliche, a forniva la base d'appoggio più stabile per le cineprese che seguivano in movimento le corse dei cavalli. Ma i tempi cambiano e le egemonie industriali pure.

Ed ecco che la cinese BYD ha inventato un sistema di sospensioni miracoloso - chiamato DiSus-Z - che promuove con video atti a dimostrare la sua superiorità nei confronti delle più blasonate premium occidentali.

Come funziona la tecnologia?

Il sistema DiSus-Z è un’innovativa tecnologia di sospensioni attive sviluppata da BYD per migliorare comfort, sicurezza e stabilità di guida, anche su terreni accidentati.

Grazie a una rete di sensori e attuatori intelligenti, le sospensioni attive BYD DiSus-Z sono in grado di analizzare la strada, individuare gli ostacoli e regolare dinamicamente l’altezza e la rigidità delle sospensioni in tempo reale, reagendo alle condizioni del manto stradale (un po' come le Active Scan Suspension di DS e Citroen).

Davanti a un ostacolo, prima le sospensioni anteriori si ammorbidiscono, mentre le posteriori si induriscono; poi, dopo che le anteriori hanno fatto il loro dovere, le tarature si invertono per mantenere l'auto più piatta possibile

Questo consente all’auto di mantenere una piattaforma stabile, anche durante movimenti bruschi, curve impegnative o ostacoli improvvisi, offrendo anche una sorprendente capacità di livellamento automatico della scocca, come mostrato nei video dimostrativi con il maestro di Kung Fu.

Non solo, una funzione particolarmente furba, sfrutta i movimenti della sospensione per generare elettricità che, accumulata nella batteria, controibuisce a migliorare l'autonomia del veicolo.

Equilibrio perfetto in condizioni estreme

La scena è in parte esilarante e porta alla mente lo spot Volvo Trucks, in cui Jean Claude Van Damme fa la spaccata tra due camion in corsa. Ma ricorda anche alcune scene di certe parodie dei film di arti marziali.

Le specifiche tecniche della BYD Yangwang U7

Motorizzazione Elettrica (quad-motor AWD) Potenza complessiva 1.287 CV Velocità 270 km/h Da 0 a 100 km/h 2,9 secondi Sistema sospensioni DiSus-Z attive intelligenti Autonomia dichiarata Fino a 800 km (ciclo CLTC) Batteria Blade Battery BYD da 135,5 kWh Peso della batteria 903 kg Peso dell'auto 3.095 kg Sistema di guida autonoma Livello 3 con sensori LiDAR integrati Dimensioni 5,26 x 2,0 x 1,52 m Prezzo stimato (in Cina) Intorno ai 130.000 euro

Che cos’è il sistema DiSus-Z?

Il DiSus-Z è un sistema di sospensioni attive sviluppato da BYD, capace di regolare l’assetto della vettura in tempo reale per garantire comfort e stabilità su ogni tipo di terreno.

La BYD Yangwang U7 è un’auto elettrica?

Sì, la Yangwang U7 è una berlina di lusso completamente elettrica dotata di quattro motori indipendenti.

Quanto è veloce la Yangwang U7?

La U7 accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, grazie alla sua potenza di circa 1.287 CV.

Quando arriverà in Europa?

BYD non ha ancora confermato la data di lancio europea della Yangwang U7, ma l'espansione verso i mercati occidentali è già in corso con altri modelli del brand.

Che vantaggi offre il sistema DiSus-Z rispetto alle sospensioni tradizionali?

Il DiSus-Z garantisce una guida più fluida, maggiore sicurezza in manovra, e la possibilità di mantenere la piattaforma del veicolo livellata anche su percorsi estremi.

BYB Yangwang U7 non è ancora importata in Italia: leggi qui la prova della berlina BYD Seal e della cugina formato SUV BYD Sealion 7.

Fonte: Car News China

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/04/2025