BYD Shark 6: vi piace il pick-up cinese? Hamer 4x4 lo trasforma, ma noi (probabilmente) non lo vedremo

Una interessante elaborazione del pick-up orientale con motore plug-in hybrid: il preparatore australiano lo trasforma per l’off-road, ma è un modello che non arriverà sul Vecchio Continente

Il BYD Shark 6 è un modello che non vedremo molto probabilmente in Europa né, tantomeno, in Italia. Tuttavia, in diversi mercati internazionali sta riscuotendo un forte consenso.

BYD Shark 6: successo globale e versatilità

Questo pick-up firmato BYD (guarda la homepage di BYD Italia), disponibile in versione plug-in hybrid, si distingue per versatilità e tecnologia elettrificata, elementi che ne hanno favorito la diffusione.

BYD Shark 6 by Hamer 4x4: il pick-up PHEV cinese elaborato dagli specialisti australiani

Aftermarket in crescita

Il successo commerciale ha alimentato lo sviluppo di un ampio catalogo di accessori. In prima linea c’è l’australiana Hamer 4x4 (guarda la homepage di Hamer 4x4), che propone componenti dedicati per rendere lo Shark 6 più competitivo anche dal punto di vista estetico e funzionale, avvicinandolo a modelli di riferimento del segmento come Toyota Hilux, Ford Ranger e Isuzu D-Max, modelli conosciuti anche dalle nostre parti.

Tra le principali dotazioni disponibili:

Paraurti anteriore in acciaio con illuminazione integrata

Ganci di traino e piastra paramotore rinforzata

Cerchi dedicati con pneumatici off-road o mud

Pedane laterali e barre sportive con LED

Paraurti posteriore in acciaio e kit di traino

BYD Shark 6 by Hamer 4x4: un modello di successo, ma che non è destinato al mercato italiano

Vocazione off-road, senza esagerare

Le modifiche migliorano l’angolo di attacco e la protezione sottoscocca, con la possibilità di integrare verricello e coperture retrattili per il cassone. Così configurato, il BYD Shark 6 rafforza la propria identità di pick-up PHEV orientato anche all’utilizzo in fuoristrada. A voi piace questa versione elaborata del pick-up cinese? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/02/2026