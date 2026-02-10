Il SUV BYD Atto 3 diventa Evo: più autonomia, più potenza e ricarica record

BYD porta il suo Atto 3 a un livello superiore con la versione Evo, sfruttando l’ultima evoluzione della e-Platform 3.0 sviluppata internamente. Il SUV elettrico guadagna autonomia, accelerazioni più brillanti e una ricarica fulminea, senza sacrificare comfort e praticità quotidiana.

BYD Atto 3 Evo 2026, il frunk da 101 litri

La gamma Atto 3 Evo propone due versioni, entrambe dotate di batteria da 74,8 kWh e ricarica rapida DC da 220 kW, resa possibile da un’architettura a 500 Volt: bastano 25 minuti per passare dal 10 all’80% di carica.

La versione Design, a trazione posteriore, sviluppa 313 CV (230 kW) e 380 Nm di coppia, toccando i 100 km/h in 5,5 secondi e raggiungendo fino a 510 km di autonomia WLTP.

La Excellence, con trazione integrale, aggiunge un motore anteriore per un totale di 449 CV (330 kW) e 560 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, con autonomia WLTP di 470 km.

Entrambe le versioni vantano capacità di traino fino a 1.500 kg e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3 kW: dal barbecue portatile a un compressore, fino agli strumenti di lavoro, l’auto diventa un mega-powerbank per i tuoi elettrodomestici da campeggio.

Non ultimo, la Blade Battery LFP di BYD, installata con tecnologia Cell-to-Body, integra le celle direttamente nel telaio, ottimizzando rigidità torsionale e robustezza, oltre a liberare spazio all’interno dell’abitacolo. La soluzione garantiscelunga durata ed elevata sicurezza, confermata dal noto Nail Penetration Test (guarda il video qui sotto).

Il SUV mantiene dimensioni compatte (4.455 mm di lunghezza, 1.875 mm di larghezza e 1.615 mm di altezza), ma sfrutta al massimo lo spazio interno. Il passo di 2.720 mm consente un’abitabilità superiore e una capacità di carico da 490 a 1.360 litri con i sedili reclinati.

Debutta anche un frunk da 101 litri, perfetto per cavi di ricarica o piccoli bagagli. Il design esterno evolve con paraurti ridisegnati, nuovi cerchi da 18”, minigonne più sottili e spoiler posteriore più sportivo.

All’interno, il selettore del cambio passa al piantone dello sterzo, liberando spazio tra i sedili. Una nuova strumentazione digitale da 8,8 pollici, nuovi materiali per una migliore qualità percepita, oltre a head-up display e sedili posteriori riscaldati completano un abitacolo funzionale e curato.

L’infotainment si affida a un touchscreen da 15,6 pollici con servizi Google integrati, assistente vocale AI e comandi in linguaggio naturale. Accesso NFC, ricarica wireless ad alta potenza e illuminazione ambientale completano il quadro di un'auto al passo con le ultime tendenze tecnologiche.

La sicurezza è garantita da sette airbag, Adaptive e Intelligent Cruise Control, Blind Spot Detection, avviso collisione anteriore e posteriore, Lane Keeping Assist e riconoscimento dei segnali stradali.

Versione Desing Excellence Motore elettrico, trazione anteriore elettrico, trazione anteriore Potenza 313 CV 449 CV Coppia 380 Nm 560 Nm Velocità 180 km/h 200 km/h 0–100 km/h 5,5” 3,9” Autonomia 510 km 470 km Consumo WLTP 13 kWh/100 km 13 kWh/100 km Batteria LFP da 74,8 kWh LFP da 74,8 kWh Potenza di ricarica (CA - CC) 11k W - 220 kW 11k W - 220 kW Tempo di ricarica 10–80% (DC, min) 25 min. 25 min. Dimensioni 4,46×1,88×1,62 m 4,46×1,88×1,62 m Bagagliaio da 490 a 1360 litri da 490 a 1360 litri Peso O.D.M. 1.890 kg 1.990 kg Prezzo da 43.800 euro da 46.800 euro

I prezzi di listino partono da 43.800 euro per la Design e 46.800 euro per l’Excellence AWD, con offerte lancio rispettivamente di 37.600 e 45.100 euro.

La versione Design offre: strumentazione digitale, infotainment 15,6”, quattro porte USB-C, sensori di parcheggio con telecamere a 360°, V2L, pompa di calore, cerchi in lega da 18”, sedili anteriori elettrici e riscaldati, e illuminazione ambientale.

La Excellence, oltre alla trazione integrale e prestazioni superiori, aggiunge head-up display, sedili posteriori riscaldati e tetto panoramico apribile, assicurando una dotazione senza rivali nel segmento. Sei colori carrozzeria e due tonalità interne completano la scelta.

È disponibile un finanziamento dedicato: anticipo 9.230 euro, 36 rate da 349 euro e Maxi Rata da 22.524 euro. TAN fisso al 7,41%, TAEG 8,67%, importo totale 28.861 euro.

Gli ordini sono già aperti, con prime consegne previste in primavera 2026. La garanzia BYD copre sei anni sul veicolo e otto anni o 250.000 km sulla batteria, con SOH minimo garantito del 70%.

BYD Atto 3 Evo 2026, la plancia

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/02/2026