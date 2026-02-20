Zeekr, avanti un altro. Nuova BYD, un brand di nicchia... Che cos'è?

Un altro marchio Geely sbarca in Italia con quattro elettriche e un’ambizione chiara: non fare tappezzeria. Ma il mercato è pronto?

Arriva in Italia Zeekr e la domanda è inevitabile: me lo devo segnare sul taccuino dei futuri dominatori, tipo BYD, o finirà nella categoria “marchi che conoscono solo gli addetti ai lavori e i nerd dell’elettrico”?

Zeekr X foto: Facebook / Zeekr Europe)

La notizia è dunque che il brand premium del Gruppo Geely - lo stesso che controlla Volvo, Polestar e Lotus - sbarca ufficialmente nel Belpaese con quattro modelli elettrici:

Zeekr 001 , una shooting brake (da 59.990 euro);

, una shooting brake (da 59.990 euro); Zeekr 7GT , una sportiva (da 45.990 euro);

, una sportiva (da 45.990 euro); Zeekr X , un SUV (da 37.990 euro);

, un SUV (da 37.990 euro); Zeekr 7X, un altro SUV (da 52.990 euro).

Una lineup che, sulla carta, sembra più un assalto coordinato che un timido debutto.

Zeekr sbarca in Italia con quattro modelli (foto: Facebook / Zeekr Europe)

La distribuzione è affidata a Jameel Motors Italia, partner storico del Gruppo, che promette una rete di showroom dedicati e un’assistenza “alla tedesca”, cioè precisa e senza troppi fronzoli.

Gli ordini sono già aperti, mentre le prime consegne scatteranno in primavera, in coincidenza con la Design Week di Milano: scelta non casuale, perché Zeekr vuole posizionarsi dove l’occhio è più sensibile al design e al premium.

Lo showroom Zeekr di Stoccolma (foto: Facebook / Zeekr Europe)

Fin qui, tutto molto professionale. Ma la vera questione è un’altra: Zeekr può davvero diventare “qualcosa” in Italia?

Da un lato, il marchio arriva con un pedigree solido: piattaforme condivise con Volvo, design europeo, tecnologia avanzata, e un posizionamento premiumche evita la guerra dei prezzi con i cugini cinesi più aggressivi.

Zeekr 001 (foto: Facebook / Zeekr Europe)

Dall’altro, il mercato italiano dell’elettrico non è esattamente un tappeto rosso: infrastrutture in crescita ma ancora disomogenee, incentivi ballerini, e un pubblico che spesso guarda alle EV come a un parente simpatico… ma da incontrare solo a Natale.

Eppure, Zeekr sembra avere un vantaggio: non vuole fare la rivoluzione, vuole fare la figura del primo della classe. Le autonomie sono competitive, le potenze pure, gli interni sembrano usciti da un concept europeo più che da un laboratorio di Shenzhen.

Zeekr appartiene alla categoria dei marchi ''premium'' (foto: Facebook / Zeekr Europe)

E soprattutto, il brand non arriva come “l’ennesimo cinese”, ma come un progetto globale già rodato nei Paesi nordici.

Quindi, sì, Zeekr potrebbe davvero diventare ''l'altra BYD'', con un approccio meno industriale e più sartoriale. Ma è più verosimile che almeno inizialmente resterà un marchio di nicchia, amato da chi vuole distinguersi senza ostentare.

Inizia a familiarizzare con il logo (foto: Facebook / Zeekr Europe)

La verità è che, per ora, Zeekr ha fatto la mossa giusta: entrare in Italia quando il mercato premium elettrico sta finalmente prendendo forma.

Il resto lo decideranno le colonnine, i prezzi dell’energia e - soprattutto - la nostra voglia di cambiare abitudini.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/02/2026