Ecco perché la Cina vieta le auto elettriche con maniglie a scomparsa

Cinquantadue secondi per morire bruciati vivi. O per salvarsi, se qualcuno riesce a spaccare il vetro in tempo. È questo l'incubo che ha spinto Pechino a bandire le maniglie delle porte a scomparsa sui veicoli elettrici.

Un video risalente a quasi un anno fa, ma che circola in rete solo adesso, spiega con drammatica chiarezza il perché di quella decisione.

Dal 1° gennaio 2027, la Cina mette al bando le maniglie retrattili sugli EV. Una norma che molti hanno considerato eccessiva, frutto di un eccesso di prudenza normativa. Poi è arrivata questa esplicita testimonianza. Ora, tutto è tragicamente più chiaro.

La scena è agghiacciante. Una berlina elettrica Dongfeng eπ007 impatta con un camion a Wenshan, nella provincia dello Yunnan. L'auto gira su se stessa, finisce fuori strada contro una recinzione. Impatto violento ma non apocalittico. Eppure la batteria si perfora.

Il conducente esce, corre dietro. Tenta di aprire le portiere posteriori: le maniglie a scomparsa non fuoriescono. La portiera si blocca, non risponde più. A 29 secondi dall'impatto, il primo fumo. Le porte sono morte, i passeggeri intrappolati.

Inizia una corsa disperata contro il tempo. Gomiti contro i finestrini, poi pietre. Il conducente e uno sconosciuto accorso dal nulla frantumano il vetro, estraggono i passeggeri uno a uno mentre le fiamme divorano l'abitacolo. A 52 secondi dall'impatto iniziale, l'auto è già un rogo completo.

L'ultimo passeggero viene strappato dalle fiamme per un miracolo. Tutti e tre: ustioni gravi, ma sopravvivono. Per il salvatore, mani devastate e cinque dita ancora fasciate mesi dopo. Forse non tornerà più a guidare camion. Alcuni media cinesi parlano di un morto sul sedile anteriore, ma Dongfeng non conferma.

Il collegamento è evidente: l'incidente risale al 19 marzo 2025 e cristallizza esattamente i rischi che hanno portato, mesi dopo, al divieto cinese.

Quando le fiamme avvolgono un'auto elettrica e ogni secondo è vitale, le maniglie a scomparsa – belle, aerodinamiche, tecnologiche – diventano condanne a morte. La Cina lo ha capito. Il resto del mondo seguirà?

