Sei sicuro di sapere a cosa serve la maniglia sopra la portiera?

Sulla reale funzione delle classiche maniglie "per tenersi", potresti dare una risposta non corretta. Ecco il loro vero significato

Si chiamano maniglie, quindi sono da afferrare con la mano. Ma non mentre l'auto è in movimento.

Parliamo di quelle robuste maniglie, in plastica o tessuto, posizionate sopra le portiere dei passeggeri. Forse ti è già capitato di viaggiare con qualcuno che, per tutta la durata del tragitto o nei momenti di tensione, le afferra saldamente.

Doptutto, viste la loro posizione e solidità, molti pensano che questi supporti siano pensati proprio per offrire maggiore sicurezza durante la guida, un po' come l’indispensabile cintura di sicurezza.

In realtà, si tratta di un’idea sbagliata, benché piuttosto comune.

Maniglie sopra la portiera: a cosa NON servono

Anche se può dare una certa sensazione di controllo tenersi a una maniglia durante la corsa, queste non sono progettate con scopi legati alla sicurezza in movimento. Anzi.

In caso di incidente, aggrapparsi a una di queste può addirittura aumentare il rischio di lesioni, a causa dell’impatto con l’abitacolo deformato o dell’apertura degli airbag laterali.

Quindi, se non servono a proteggersi mentre l’auto è in marcia, qual è la loro funzione?

L'utilizzo corretto delle maniglie

Maniglie per salire e scendere, non per ''appendersi''

Le maniglie presenti sopra i finestrini sono pensate per assistere i passeggeri durante le fasi di ingresso e uscita dall’auto.

Si possono afferrare per evitare di cadere mentre si sale, o per darsi una spinta in fase di discesa.

Proprio per questo motivo, in molti modelli auto, il lato del guidatore ne è privo: a fungere da valido supporto per entrare o uscire comodamente è infatti il volante stesso.

Questo spiega anche perché è importante regolare la distanza del volante, in modo che sia facilmente raggiungibile.

In origine, queste maniglie vennero introdotte per agevolare persone con difficoltà motorie, come le donne in gravidanza o chi ha problemi alle articolazioni. Soggetti per i quali, avere un punto d’appoggio extra può fare davvero la differenza.

Altri utilizzi più “creativi”, come appenderci una giacca o tenerle durante curve veloci, sono semplicemente abitudini nate nel tempo. Ma non rappresentano lo scopo per cui le maniglie sono state ideate.

Passeggero avvisato...

Se conosci qualcuno che tende a restare aggrappato a queste maniglie durante i viaggi, sarebbe opportuno suggerirgli di cambiare abitudine. In caso di urto, il rilascio degli airbag laterali o la deformazione dell’abitacolo potrebbe causare gravi lesioni alle mani o intrappolarle, rendendo anche più difficile l’intervento dei soccorsi.

Non si finisce mai di imparare, vero?

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 08/04/2025