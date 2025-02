Airbag piedi: con Active Heel Airbag l'innovazione per la sicurezza in auto

L'innovativo airbag per i piedi progettato da ZF Lifetec aumenta la sicurezza in auto riducendo il rischio di lesioni alle gambe. Scopriamo insieme cos'è e come funziona

Negli ultimi anni, il numero di airbag presenti nelle automobili è aumentato in modo significativo. Se sei airbag sono ormai di serie nella maggior parte dei veicoli europei e otto non sono rari, un'ulteriore innovazione potrebbe presto entrare a far parte dei sistemi di sicurezza: l' airbag piedi. La ZF Lifetec ha sviluppato l' Active Heel Airbag, un dispositivo progettato per migliorare la protezione degli occupanti in caso di incidente.

ZF Lifetec Active Heel Airbag: il cuscino che protegge le ginocchia è già realtà

L'airbag per le ginocchia è già un componente chiave della sicurezza passiva, integrando la cintura di sicurezza e l'airbag frontale. Tuttavia, per massimizzare la protezione, è essenziale che i piedi rimangano saldamente posizionati nel vano piedi. Con l'introduzione di posizioni di comfort avanzate per i sedili, questa stabilità può essere compromessa, aumentando il rischio di lesioni alle gambe in caso di impatto. L'Active Heel Airbag risolve questo problema offrendo un punto di impatto stabile per il tallone , anche quando i sedili sono spostati all'indietro.

ZF Lifetec Active Heel Airbag: un dettaglio del cuscino per i piedi in arrivo nel 2028

La posizione delle gambe, delle ginocchia e dei piedi gioca un ruolo cruciale nella sicurezza degli occupanti. In una posizione di seduta convenzionale, il pavimento dell'auto fornisce un supporto adeguato per i piedi, garantendo un impatto controllato con l'airbag per le ginocchia che trasferisce parte dell'energia di ritenuta all'interno dell'auto tramite ginocchia e cosce. Ciò garantisce anche che l'articolazione del ginocchio possa entrare nell'airbag con l'angolazione più favorevole, grazie al supporto sicuro del tallone nel vano piedi.

Tuttavia, i crash test hanno dimostrato che, quando il sedile viene spostato all'indietro, il tallone perde il suo punto di appoggio naturale, compromettendo l'efficacia del sistema di sicurezza con conseguenti probabili lesioni. E savutone molti di questi danni non siano pericolosi per la vita, possono causare seri problemi a lungo termine all'apparato muscolo-scheletrico.

''Se manca il punto di contatto del tallone, le ginocchia difficilmente possono essere immerse efficacemente nell'airbag, che non raggiunge il suo pieno effetto'', spiega Harald Lutz , responsabile dello sviluppo presso ZF Lifetec.

Vantaggi dell'Active Heel Airbag:

Migliora la stabilità del tallone in posizioni di seduta avanzata

Ridurre il rischio di movimenti incontrollati delle gambe in caso di incidente

Ottimizza l'interazione tra le ginocchia e l'airbag per le ginocchia

Compatibile con diversi modelli di veicoli senza occupare spazio aggiuntivo

L'airbag si gonfia garantendo stabilità alle gambe

L' Active Heel Airbag interviene in queste situazioni creando un supporto extra per il tallone. In caso di incidente, l'airbag si gonfia sotto il tappeto del pavimento dell'auto, garantendo stabilità e riducendo il rischio di movimenti incontrollati delle gambe. Senza questo sistema, le ginocchia non possono interagire correttamente con il loro airbag, aumentando la probabilità di lesioni.

ZF Lifetec Active Heel Airbag: le auto moderne hanno fino a otto airbag

L'Active Heel Airbag di ZF Lifetec rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza automobilistica. Oltre a garantire un punto di impatto stabile sul tallone, il sistema può essere attivato per le posizioni di comfort manualmente tramite un pulsante o automaticamente grazie a un monitoraggio interno basato su telecamere. Inoltre, l'airbag può essere integrato direttamente nel vano piedi senza occupare spazio aggiuntivo, rendendolo compatibile con diversi modelli di veicoli.

ZF Lifetec Active Heel Airbag: le zone del corpo esposte agli impatti

Caratteristiche principali dell'Active Heel Airbag:

Attivazione posizione comfort manuale o automatica tramite telecamere

Protezione contro la torsione del piede in caso di impatto

Integrazione diretta nel vano piedi senza ingombro

Disponibile per quasi tutti i veicoli dal 2028

ZF Lifetec Active Heel Airbag: con l'airbag per i piedi si incrementa la sicurezza in abitacolo

Una delle sue funzioni più importanti è la protezione contro la torsione dei piedi in caso di impatto con i pedali, come il freno, che potrebbe causare gravi lesioni. Questo sistema sarà disponibile entro tre anni, offrendo ai produttori automobilistici la possibilità di migliorare ulteriormente i sistemi di sicurezza per i loro veicoli.

L' airbag piedi è una tecnologia destinata a evolvere sensibilmente il settore automobilistico, offrendo una protezione superiore per il conducente e il passeggero anteriore. Con l'Active Heel Airbag, la sicurezza in auto raggiunge nuovi livelli di innovazione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/02/2025