Autore:

Giulia Fermani

AIRBAG INNOVATIVO Hyundai sta studiando un sistema di airbag denominato Multi-collision Airbag System per proteggere gli occupanti dell’auto in caso di incidenti multipli. Questo significa che il sistema di Hyundai si propone di proteggere i passeggeri anche per gli incidenti che avvengono come conseguenza del primo impatto.



PREVEDERE TUTTI I RISCHI I rischi in caso di incidente d’auto sono diversi e non sempre ben prevedibili. Grazie a uno studio condotto dall’ente americano per la sicurezza stradale NHTSA su un campione di 56.000 incidenti automobilistici avvenuti dal 2000 al 2012 nel Nord America, sappiamo però che il 30% degli incidenti stradali include altri impatti dopo il primo. E che, in molti casi, sono proprio questi impatti contro alberi, pali della luce o altri veicoli a rivelarsi fatali per gli occupanti dell’auto.

AIRBAG INTELLIGENTI A differenza degli attuali sistemi di airbag che non offrono alcuna protezione dopo l'impatto iniziale, il Multi-collision Airbag System di Hyundai consentirà agli airbag di ridistribuirsi in caso di impatto secondario per continuare a proteggere i passeggeri dell'auto. Dei sensori saranno infatti in grado di rilevare la posizione degli occupanti dopo l'incidente consentendo agli airbag di schierarsi più rapidamente. La Casa ha fatto sapere che in futuro il nuovo sistema di airbag equipaggerà alcuni modelli Hyundai e Kia ma, su quanto bisognerà aspettare, ancora non si sa nulla.