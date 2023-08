Lo Stato USA dove entra in vigore l'obbligo delle cinture. Adesso

No, non è una news che per errore il web rigurgita dai propri archivi del secolo scorso. È news di stretta attualità. Si apprende dai magazine USA che nel North Dakota, dall'estate del 2023, indossare la cintura di sicurezza è obbligatorio e chiunque venga scoperto a non indossarla può essere fermato e sanzionato. Significa che sino ad ieri, in North Dakota, le cinture non erano obbligatorie. D'altronde, Paese che vai, abitudini che trovi. Ricordate il caso del Michigan e dello smartphone alla guida?

Cinture di sicurezza obbligatorie anche nel North Dakota. Dal 2023, però

DURA LEX SED LEX Le leggi del North Dakota avevano precedentemente specificato l'uso della cintura di sicurezza come ''applicazione secondaria'', il che significa che gli occupanti dei sedili anteriori (non quelli dei sedili posteriori) potevano essere multati per non aver indossato la cintura, ma solo se avessero avuto un'infrazione stradale precedente. Ora, dopo che i dati del locale Dipartimento dei trasporti hanno dimostrato come il 69% di tutti gli incidenti mortali registrati nello Stato lo scorso anno avesse coinvolto occupanti senza cintura, il dispositivo passa alla categoria di ''applicazione primaria'': ovvero, tutti gli occupanti del veicolo devono indossare la cintura di sicurezza, indipendentemente da dove sono seduti e da eventuali infrazioni precedenti. Coloro che violano la legge possono essere multati della stratosferica cifra di... 20 dollari. A occhio e croce, come deterrente è un pelo debole.

MY BELT, MY CHOICE Per gli automobilisti del North Dakota, è comunque uno choc. ''''Qui le persone sostengono sempre che indossare la cintura dovrebbe essere una scelta personale, tuttavia - spiega al Bismark Tribune lo sceriffo della contea di Burleigh Kelly Leben - noi regoliamo molte cose nella nostra società, e questa è solo una parte del vivere in una società moderna''. Insomma, d'accordo che in Dakota il traffico non è lo stesso di New York, ma le regole sono regole... Ribadiamo: non è l'estratto di un discorso dello sceriffo di un villaggio del Far West dell'Ottocento, è la dichiarazione di un'autorità di una contea negli USA del 2023. A proposito: com'è la situazione negli altri 49 Stati?

Nel Dakota il traffico è...scarsino

STATO CHE VAI... Risulta che negli USA, a oggi, in 34 Stati sono in vigore leggi primarie sulle cinture di sicurezza per gli occupanti dei sedili anteriori. Di questi 34, la metà (17) prevede un'applicazione primaria per tutti gli occupanti. Sorprendentemente, rimangono 14 Stati con leggi secondarie per gli occupanti adulti dei sedili anteriori e 10 Stati privi di leggi che impongano l'uso delle cinture di sicurezza posteriori. Piuttosto sbalorditivo. In Italia, le cinture sono obbligatorie dal 1988 sui sedili anteriori e dal 2006 anche sui sedili posteriori.

