Smartphone alla guida, sai che in tanti posti non è fuori legge?

Tutto parte da una news diffusa da un magazine USA. La notizia, tuttavia, che a noi suscita un pelo di stupore, non è tanto la notizia in sé. Quanto, piuttosto, il registro attraverso il quale la notizia viene diramata dal magazine stesso. Leggi, leggi...

Farsi un selfie mentre guidi? Non dappertutto è vietato

SCANDALO! Riporta CarScoops come il Michigan stia per unirsi al numero crescente di Stati che non consentono agli automobilisti di tenere in mano un cellulare mentre guidano. Il senato locale avrebbe di recente approvato un pacchetto di leggi che vieterebbero ai conducenti di parlare al telefono. Inviare e ricevere messaggi, registrare o guardare video, leggere e pubblicare contenuti su piattaforme di social media, già era vietato. Avete letto bene: a maggio 2023, in Michigan, non puoi smanettare con lo smartphone, ma puoi telefonare. L'autore dell'articolo si chiede se la nuova legge che proibisce l'uso a tutto campo dello smartphone sia condivisibile, oppure no. Dal suo punto di vista, la domanda è lecita. Negli USA, infatti...

Cellulare alla guida negli USA? Dipende dallo Stato

STATO CHE VAI... Negli Stati Uniti non esiste una legge federale che inibisce l'uso del cellulare alla guida su tutto il territorio nazionale. La giurisdizione in materia è in capo ai governi dei singoli Stati. Scopri allora che, tra Stato e Stato, corre grande differenza. Nella mappa sotto (fonte: Wikipedia), in rosso gli Stati nei quali l'uso del cellulare è consentito solo con auricolari o vivavoce. In giallo, quelli in cui è consentito telefonare, ma non inviare messaggi (texting) o registrare video: sono la maggioranza. E arriviamo alla parte migliore: nel Missouri (verde chiaro) è consentito telefonare e messaggiare, tranne che ai minori di 21 anni. Fino al caso limite del Montana (verde scuro), Stato nel quale non è in vigore alcuna limitazione. Mah.

Il cellulare alla guida nel mondo

LA LEGGE (NON) È UGUALE PER TUTTI Gli Stati Uniti non sono l'unico posto al mondo in cui impugnare un telefono mentre si guida non è un gesto fuori legge (vedi mappa sotto, fonte Wikimedia Commons). Nella maggior parte dei Paesi (in rosso), tra i quali l'Italia, vige il principio di hands-free, cioè telefonate in vivavoce o con auricolari. In gran parte dei Paesi africani, in alcuni Paesi asiatici e del Sudamerica, invece, non esiste alcuna limitazione (colore verde). Al contrario, in Paesi come Portogallo e Giappone (in nero) l'uso del cellulare è vietato in tutti i casi. Piccola curiosità: la Svezia, spesso presa ad esempio di civiltà, solo nel 2013 ha messo al bando il cellulare alla guida, ultimo Paese europeo ad allinearsi. E voi sul tema come la pensate?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/05/2023