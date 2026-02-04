Purefication? "Hai esagerato". E il Giuri ferma BYD

BYD voleva "purificare" il mercato dai PureTech con bonus fino a 10.000 euro, ma l'IAP stoppa la campagna: ingannevole e denigratoria

Era partita alla grande, BYD: ''La tua cinghia dà i numeri? Operazione Purefication!'', con tanto di incentivi da capogiro per chi rottamava un’auto con cinghia di distribuzione a bagno d’olio (indovinate un po’ di chi…).

Un colpo basso – o geniale, a seconda dei punti di vista – al nervo scoperto di certi motori Stellantis, servito con un nome che casualmente suona come “PureTech” e un sorriso da monello (a BYD, scherzare piace molto).

Peccato che il Giurì della pubblicità non abbia colto l’ironia: la campagna è stata giudicata ingannevole e denigratoria verso la concorrenza.

Risultato? Blocco immediato e divieto di pubblicazione. Niente più spot, niente più post, niente più bonus anti-cinghia-problema.

BYD incassa il colpo senza battere ciglio (per ora), mentre qualcuno a Torino e a Parigi starà già stappando una bottiglia.

Le campagne BYD sono... pungenti

Morale? In Italia si può osare, ma guai a nominare il vicino per nome (o un nome simile).

La purificazione, per stavolta, slitta a data da destinarsi. E la cinghia? Continua a nuotare felice nel suo olio. Almeno, fino al prossimo tagliando.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/02/2026